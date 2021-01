I KARANTENE: Marion Koopmans er blant WHOs eksperter i Wuhan. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Dette skal WHO-ekspertene gjøre i Wuhan

13 eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 14. januar sittet i karantene i Kina. Nå er de klare for å starte arbeidet med å forsøke og finne ut av hvordan coronaviruset ble en pandemi.

Blant WHOs eksperter er virologen Marion Koopmans. I et telefonintervju med CNN forteller hun at teamet er fullstendig klar over at verdens øyne er rettet mot dem og jobben de skal gjøre.

– Det er vi klar over. Det er ingen vei utenom. Det er derfor vi forsøker å holde fokus, vi er forskere, ikke politikere, og vi forsøker å se på dette fra et vitenskapelig perspektiv, sier hun.

Torsdag er karantenetiden over, og de kan gå ut i Wuhans gater og starte arbeidet.

– Vi må tåle forventningene, men om du ser på tidligere prosjekter som har forsøkt å finne ut årsaken til et utbrudd har de tatt flere år å fullføre, fortsetter hun.

Pandemiens start

Så langt tror man at coronaviruset som snudde verden på hodet det siste året oppsto i den kinesiske byen Wuhan i Hubei-provinsen sent i 2019.

Den kinesiske regjeringen har erkjent at det første utbruddet ble registrert i Wuhan, men argumentert med at det ikke nødvendigvis betyr at sykdommen oppsto der.

Peter Ben Embarek, som leder WHO-gruppen, sier de skal ut i felten for å møte sine kinesiske motparter og for å dra til «stedene som vi vil besøke». Han advarer om at det kan «bli en veldig lang reise før vi får en god forståelse av hva som skjedde», skriver NTB.

Til sjømat-marked

Ifølge nyhetsbyrået AP er Huanan Seafood Market et av stedene WHO-ekspertene skal besøket. Dette er markedet som ble knyttet til det første smitteutbruddet.

Forskere mistenker at viruset stammet fra ville dyr som selges på markedet, som nå i stor grad er stengt.

De har også planer om å besøke Wuhan Insitute of Virology. Der håper de å få tilgang på arkivene fra Sars-pandemien fra 2003, som spredte seg fra Kina, samt logger, data og øvrige materiale, skriver AP.

Det er ventet at undersøkelsene vil ta flere uker. WHO-teamet består av eksperter fra en rekke land, blant annet USA, Australia, Tyskland, Japan, Storbritannia, Russland og Qatar.

– Det veldig vanskelig for alle å finne ut av hvor dette viruset kommer fra. Det vil være veldig vanskelig å finne bevis for hvor viruset stammer fra. Jeg tviler på at de kommer til å finne noe, jeg er ikke veldig optimistisk, sier virolog ved Hongkong-universitetet, Jin Dongyan til CNN.

Kina skeptiske

Kinesiske myndigheter har lenge vært skeptiske til besøket fra WHO, men til slutt slapp de WHOs eksperter inn i landet.

De har ikke ønsket en uavhengig etterforskning, og har selv delt lite informasjon om egne undersøkelser. Ifølge AP frykter de at avsløringer om egen håndtering i pandemiens start kan føre til internasjonal kritikk.

– Målet med etterforskningen er ikke å utpeke skyld, sier Yanzhong Huang i den uavhengige organisasjonen Council on Foreign Relations til CBS.

Han understreker videre at dersom man finner bevis for at pandemien har sitt utspring i Kina, vil det kunne bli brukt for å legge skylden på dem.

– Samtidig har Kina også interesse av å finne ut hvordan utbruddet startet, både for å få en slutt på pandemien, men også for å forberede seg på den neste. Mye av den kinesiske forskningen er samtidig sanksjonert av myndighetene, som er bekymringsfullt i forhold til hvor mye de kommer til å dele med WHO, fortsetter Huang.

76 dager

23. januar var det ett år siden Wuhan ble den første millionbyen til å innføre lockdown, i et forsøk på å hindre spredning av coronaviruset.

Nærmest over natten ble folk i byen med 11 millioner stengt. Alle fly, busser og tog ble stoppet. Det ble forbudt å reise inn og ut av byen. Alle innbyggerne ble bedt om å holde seg hjemme. På dette tidspunktet var det offisielle tallet 17 dødsfall og 571 smittetilfeller.

Byen forble stengt i 76 dager.

Men nedstengingen av byen kom for sent. I ukene etter dukker det opp tilfeller av viruset over store deler av verden.

Onsdag 27. januar – ett år og fire dager etter at Wuhan stengte ned – er det registrert over 100 millioner smittetilfeller og 2,1 millioner dødsfall verden over.

Og mens store deler av verden lever under strenge restriksjoner, er livet nærmere tilbake til normalt i Wuhan, og i august dukket disse oppsiktsvekkende bildene opp millionbyen: