MAR-A-LAGO: Her har president Donald Trump bodd siden han flyttet ut av Det hvite hus. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA NTB

Washington Post: Palm Beach-advokat ber byrådet la Trump bli boende

Donald Trump håper å få bli boende på sin private klubb Mar-a-Lago. Nå har han fått en viktig støttespiller på laget.

Publisert: Nå nettopp

Det melder Washington Post.

I november 2019 meldte Trump flytting fra New York til Palm Beach i Florida. Han begrunnet det hele med at han følte seg dårlig behandlet av de lokale politikerne både i byen og delstaten New York.

– Få ha blitt behandlet dårligere. Jeg hater å måtte ta denne avgjørelsen, men til syvende og sist er det best for alle parter, sa han for drøye 14 måneder siden.

Frem til 20. januar bodde han som kjent i Det hvite hus, som USAs president, men etter å ha tapt valget til fordel for Joe Biden, har han nå flyttet til Palm Beach.

Men så enkelt er det riktignok ikke.

Naboene til Trumps private klubb Mar-a-Lago ønsket ikke at Trump flyttet dit. I desember sendte de et brev til de lokale myndighetene.

I brevet hevdes det at Trump mistet sin lovlige rett til å bo på Mar-a-Lago etter en avtale signert tidlig på 90-tallet da han omgjorde eiendommen fra bolig til en privat klubb.

Nå ser Trump riktignok ut til å ha fått lokal støtte fra advokaten som har vurdert saken for byrådet i Palm Beach, ifølge et notat Washington Post har fått tilgang til.

I notatet anbefaler advokaten, John C. Randolph, byrådet om å lå Trump bo på sin private klubb. Han mener den tidligere presidenten bør få lov til å bruke klubben som sin bopel, til tross for at Trump i 1993 lovet byrådet at han ikke skulle bruke klubben til annet enn klubbvirksomhet.

I den 18 år gamle avtalen heter det at ingen gjester kan bo på klubben mer enn 21 dager i året.

TIDLIGERE PRESIDENT: Donald Trump. Foto: Carlos Barria / REUTERS / NTB

Byadvokaten mener avtalen ikke betyr noe, og hevder avtalen om å gjøre eiendommen til en privat klubb ikke inneholder noe som spesifikt forbyr noen å bo der.

Tvisten om bruken av Mar-a-Lago stammer fra starten av 90-tallet, da Trump bodde der, skriver Washington Post. Kostnadene for vedlikeholdt økte, og Trump ønsket å dele opp tomten til mer enn et dusin eiendommer.

Det ønsket ikke byrådet, noe som førte til at Trump gikk til søksmål. Til slutt kom partene til en enighet, der Trump sa fra seg rettighetene til å utvikle Mar-a-Lago eller bruke den til «noe annet formål enn klubbruk», skriver avisen.

Trumps advokat, John B. Marion, mener ikke noe Trump sa før avtalen ble signert i 1993 er relevant i dag. Han og byadvokat Randolph mener også at ettersom Trump eier Mar-a-Lago LLC, som igjen eier klubben, gjør at han faller under unntaket som sier at ansatte kan bo på private klubber i Palm Beach.

Marion påpeker også at Trump ikke bruker gjesterommene, men presidentsuiten på klubben.

Saken kan bli tatt opp i byrådet allerede neste uke, samme dag som riksrettssaken mot Trump starter i Washington D.C., skriver avisen.