Lange køer ved Vinmonopolet: − Folk trenger å kose seg litt

Køene har flyttet seg fra Oslos utesteder til byens forskjellige vinmonpol.

Tidlig fredag ettermiddag var det lange køer utenfor Vinmonopolets filial på Grünerløkka. Også ved andre filialer i hovedstaden var det lange køer fredag.

– Jeg synes det er forståelig at det er kø. Alle tenker det samme, sier Nora Hindenes (22).

Da VG treffer henne ved 1530-tiden utenfor filialen har hun stått i kø i rundt et kvarter. Fremdeles er det et lite stykke til hun runder hjørnet og kan se butikkåpningen.

Ifølge kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl, er butikken deres på Grünerløkka helt spesiell. Til VG sier han at det oppstår kø utenfor denne butikken veldig kjapt, «fordi den er mindre enn andre butikker» til Vinmonopolet.

Mandag ble smitteverntiltakene i Oslo ytterligere strammet inn. Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sikre at kundene kan holde to meters avstand.

– Jeg synes tiltakene er bra for sikkerhets skyld, slik at man ikke blir smittet, sier Hindenes på spørsmål om hva hun tenker om at hun må stå i kø.

Hun mener at handelen likevel går kjapt når man først er inne i butikken.

– Hvorfor har du lagt turen til Vinmonopolet til fredag ettermiddag?

– Man glemmer det litt bort i hverdagen.

ALKOKØ: Nora Hindenes (22) i køen til Vinmonopolet på Grünerløkka. Bildet er tatt med forstørrende teleobjektiv som gjør at det ser ut til at man står nærmere enn man faktisk gjør. Foto: Hallgeir Vågenes

– Gå på andre butikker

– Et tips til kundene i køen, er å gå på noen av de andre butikkene vi har i Oslo sentrum, sier Nordahl.

Likevel kan man ikke være helt sikker på å unngå kø om vil ha noe godt i glasset til helgen.

– Man må regne med kø på fredager fordi Vinmonopolet skal levere på smittevernreglene, sier Nordahl.

Oslo har den siste uken opplevd noen av dagene med mest smitte noensinne, med blant annet mandag og torsdag med henholdsvis 197 og 187 nye registrerte koronasmittede.

– Helt nødvendig

Noen meter lenger fremme i køen står Kjetil Homme (25). Han har planlagt en rolig helg, hvor han blant annet skal se på Netflix, drikke litt vin og dra på hyttetur med to kamerater.

– Køen viser at folk trenger å kose seg litt ekstra før en isolert helg, sier han.

– Hva synes du om at du må stå i kø for å kjøpe det du vil drikke?

– Det er helt nødvendig med slike tiltak. Dette ligner på tiltakene i mars, sier han og legger til:

– Tiltakene i høst har ikke fungert godt nok.

POLKØ: Kjetil Homme (i midten) nærmer seg inngangen til Vinmonopolet på Grünerløkka. Foto: Hallgeir Vågenes

Et stykke lenger bak i køen står polske Darek Sachar (47). Han er glad for at det er smittevernregler i Norge som gjør at det blir kø utenfor butikker som Vinmonopolet.

– Det er bedre i Norge enn i Polen. Det ser ut som tiltakene fungerer her, sier han.

Han tar frem et munnbind fra innerlommen på jakken.

– Jeg har også et munnbind. Jeg bruker det i butikken.

Sachar har blitt vant med at det er kø utenfor butikken til Vinmonopolet på Grünerløkka.

– Det er standard på «Løkka», men på fredager er køen litt lengre.

VENTER: Darek Sachar har noen minutter med kø foran seg. Foto: Hallgeir Vågenes

– Kan garantere kø fredager

Nordahl i Vinmonopolet sier at de har laget en trafikklysordning, hvor kundene på nett og i en app kan se hvordan presset er i hver enkelt butikk de har.

– Fredag etter klokken to kan vi nesten garantere for at det er kø. I ukedagene er det ikke slik, sier han.

– Med bakgrunn i disse køene, er dere bekymret for julehandelen?

– Hvis det kommer rundt en halv million mennesker til butikkene våre i løpet av én dag før jul, blir det veldig lange køer.

Ifølge Nordahl hadde Vinmonopolet i tiden før jul i 2019 rundt 460.000 kunder på enkeltdager.

– Det er bra om disse køene er kortest mulig. Da er det best om kundene tar i bruk hele åpningstiden vår i løpet av uken, aller helst en formiddagstime tidlig i uken.

MÅ FORVENTE KØ: Pressesjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl. Foto: Tommy Andresen

