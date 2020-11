SAVN: I juli mistet Fiana Garza Tulip sin 64 år gamle mor til corona. Foto: Camilla S. Bergland / VG

USAs coronakrise blir bare større: Fiana mistet moren sin

BROOKLYN, NEW YORK (VG) I løpet av november har over fire millioner amerikanere fått påvist coronasmitte, og ekspertene frykter flere dødsfall. Fiana Garza Tulip (40) mistet moren sin til pandemien.

Isabelle Papadimitriou (64) jobbet på et sykehus i Texas. Hun var spesialist og jobbet med rehabilitering av pasienter som hadde hjerte- og lungeproblemer.

I slutten av juni ble hun smittet av corona. Trolig mens hun var på jobb, mener Fiana.

På USAs nasjonaldag 4. juli, døde hun.

– Alle i familien sa til henne at hun måtte dra på sykehuset, men da svarte hun bare «Dere vet ikke hvordan det er der. Det er verre der enn her hjemme».

FRYKTER FLERE DØDSFALL: Med økte coronatall i flere delstater, er Fiana livredd for nye høye dødstall. Foto: Camilla S. Bergland / VG

De siste ukene har coronatallene skutt i været over hele USA.

Bare i november er det registrert over fire millioner smittetilfeller, melder New York Times. Det er over dobbelt så mange enn rekorden på 1,9 millioner nye smittetilfeller som ble satt i oktober.

25 delstater har også sett sine høyeste dødstall så langt i pandemien denne måneden. Onsdag døde over 2300 mennesker med corona. Så mange har ikke dødd med viruset på én enkelt dag siden mai.

USA er også det landet i verden med høyest antall smittede og antall dødsfall. 266.000 menneskeliv har gått tapt i «verdens mektigste land».

– I stedet for å redde amerikanske liv har Trump vært opptatt av å redde seg selv, og jobbe med kampanjen sin. Det er så mange av oss som har mistet noen, bare fordi vi har en president som ikke bryr seg, sier Fiana og trekker spesielt frem hvordan bruk av munnbind i USA har blitt en politisk sak.

Fra moren startet å få symptomer, til hun fikk testet seg, tok det to dager. Fiana forteller at det var manko på både steder å teste seg, og også selve testene.

– Hun isolerte seg likevel med en gang hun merket at hun hadde symptomer.

DØDE AV CORONA: Isabelle Papadimitriou (64). Her sammen med barnebarnet Lua, datteren til Fiana. Foto: Privat

Fra hun startet å få symptomer til hun var død, tok det kun én uke.

– Hun skrev ned alle symptomene sine i en dagbok, og dokumenterte utviklingen sin nøye. Hun fortalte meg at hun snudde seg selv rundt fra side til side, og fra magen til ryggen.

– Det er visst det de gjør med coronapasientene på sykehuset slik at lungene skal få mer rom.

Hjertet stoppet

Den dagen moren til Fiana døde ringte sønnen etter sykebil, selv om moren hadde insistert på at familien ikke hadde råd til det. Hjertet hennes stoppet tre ganger.

En gang da hun ble båret inn i sykebilen

En gang da hun ble båret ut av sykebilen

En gang da hun kom frem på sykehuset

– Alt skjedde så fort. Jeg trodde hun skulle komme seg gjennom det.

MYE SINT: Fiana mener dødsfallet til moren kunne vært unngått. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Fiana forteller at sorgen gikk fort over til sinne:

– Jeg visste at hun hadde vært i kontakt med pårørende til en pasient som sa: «Hvis presidenten min ikke vil ha på seg maske, trenger ikke jeg det heller».

– Mamma jobbet også med en pasient som de ikke visste hadde corona. Hun var åpenbart ikke godt nok beskyttet fordi landet hennes beskyttet henne ikke.

Vil sikre sikker distribusjon av vaksiner

Lørdag 7. november ble demokratenes Joe Biden utpekt som USAs neste president, etter at vippestaten Pennsylvanias 20 valgmenn tippet han over den magiske grensen på 270, som man må ha for å vinne det amerikanske valget.

Donald Trump har nektet å innse nederlaget, og har i lang tid forsøkt å så tvil om valgresultatet ved å dra udokumenterte påstander om valgfusk inn i rettssystemet.

Biden har tidligere uttalt at han mener at flere amerikanere kan komme til å dø, fordi Trump brukte tid på å godkjenne overgangsprosessen som skal til for å sikre en glidende overgang til hans administrasjon. Dette har kunnet påvirke distribusjonen av vaksiner, mener Biden.

LANGE KØER: I Greenpoint i Brooklyn har det i flere dager stått flere mennesker utenfor et legesenter for å få testet seg for corona. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Mens helseeksperter i landet har forsøkt å minne amerikanerne på at landet står midt i en pandemi og ber folk fortsette å bruke munnbind og holde avstand til hverandre, brukte Trump sin første pressekonferanse etter valget til å fortelle om blant annet hvordan hans administrasjon ikke kommer til å gjennomføre en ny stenging av landet.

På tross av dette har enkelte guvernører i ulike delstater sett seg nødt til å ta grep.

Flere konservative stater har nå også oppfordret befolkningen til å bruke munnbind.

HELT BAKERST I BØKEN: Hannah Kohein står i kø for å få testet seg for corona. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Lange test-køer

Ekspertene frykter at smitten skal spre seg ytterligere etter at amerikanerne denne uken feiret thanksgiving – en av USAs mest folkekjære merkedager.

– Jeg skal teste meg før jeg reiser hjem til familien på thanksgiving. Jeg vil ikke risikere å reise hjem forså å smitte noen, sier Hannah Kohein (25) til VG før høytidsfeiringen.

TO TIMER: Tyron Armstrong venter tålmodig i køen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Hun står helt bakerst i den lange køen utenfor legesenteret ved Manhattan Avenue i Greenpoint, Brooklyn. I flere dager har det stått folk her som ønsker å få testet seg. Byen tilbyr gratis coronatest for alle som ønsker det.

Tyron Armstrong (37) har stått i kø i to timer, og når VG møter ham er det kun to foran ham. Han forteller at han ikke har noen symptomer, men ønsker å teste seg for at familien hans skal være trygg.

– Økningen vi ser nå er et resultat av at folk ikke følger reglene. Bruker munnbind og holder avstand, sier han.

Fiana er klar i sin tale:

– Moren min kunne vært i live hvis Trump hadde tatt viruset på alvor. Hvis han hadde sagt: «bruk munnbind», så kunne hun ha sett datteren min feire sin første bursdag, og sett henne ta sine første steg.

Publisert: 29.11.20 kl. 01:38

