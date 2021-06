Se dokumentar: Skrekk-klovnen alle frykter

En Youtube-video med en skummel klovn som plutselig kryper frem fra under senga til et sovende barn, setter fyr på internett. Kort tid etter dukker det opp flere klipp, og et telefonnummer man kan nå klovnen på. Internett går av hengslene igjen. Det ingen tilsynelatende vet, er hvem denne figuren egentlig er.

VG har kun rettigheter til å vise «Wrinkles the Clown» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 15 år.