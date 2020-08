Bloomberg i strupen på Trump: – Tror han vet alt

Michael Bloomberg sparte ikke på kruttet da han talte under siste dag av Demokratenes landsmøte.

– Jeg har aldri vært veldig partisk når det kommer til politikk. Jeg har støtte republikanerne, demokratene og vært uavhengig, innledet han, og fortsatte:

– Det handler om folk. De to personene som stiller som presidentkandidater nå kunne ikke vært mer forskjellige. Den ene tror på fakta, den andre gjør ikke det. Den ene hører på eksperter, den andre tror han vet alt, sa Bloomberg i sin tale under Demokratenes landsmøte.

– Har sviktet det amerikanske folket

Bloomberg, som selv stilte som presidentkandidat i primærvalget, fortsatte angrepene mot Trump og hans håndtering av coronapandemien.

– Han har sviktet det amerikanske folket katastrofalt. For fire år siden sa jeg til landsmøtet at newyorkere kjenner igjen en svindler når vi ser en. I dag ber jeg dere ikke om å stemme mot Donald Trump fordi han er en dårlig mann, jeg ber dere stemme mot ham fordi han har gjort en dårlig jobb.

Videre hevder han at arbeidsledigheten er historisk høy, og at små bedrifter må kjempe for å overleve.

– Jeg vil stille eiere av små bedrifter og deres ansatte ett spørsmål: Ville du ansatt eller jobbet for noen som drev bedriften din i grøften, som alltid gjør det som er best for han eller henne, selv om det går utover selskapet, en som tar dristige avgjørelser som setter deg i fare, en som bruker mer tid på Twitter enn på å jobbe? Om svaret er nei, hvorfor i helvete skal vi gi Donald Trump fire nye år?

– Vi som betaler prisen

Bloomberg mener Trump ikke er en så god businessmann som han selv hevder.

– Han har drevet selskaper som har gått konkurs seks ganger. Alltid med kunder og selskaper som har blitt lurt, og som har stoppet å jobbe med ham. Nå er det vi som betaler prisen. Vi kan ikke la han slippe unna med det igjen.

Deretter bruker hans presidentens eget slagord mot ham.

– Når Trump sier «Make America great again» argumenterer han ganske godt for Joe Biden.

– La oss avslutte dette sørgelige kapittelet i amerikansk historie. La oss velge ledere som har integritet, stabilitet, fornuft og kompetanse tilbake til Det hvite hus. Joe og Kamala, vinn dette! For oss alle.

– Blir behandlet som en hund

På Twitter slår Trump tilbake mot Bloomberg.

– Etter den verste debatt-prestasjonen i politisk historie prøver Michael Bloomberg, kjent som Mini-Mike, å gjøre comeback ved å trygle Demokratene om relevans. De behandler ham som en hund, og vil alltid gjøre det. Før politikken, sa han flotte ting om meg, skriver presidenten.

