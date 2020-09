NYE KAMPER: Mange studenter ble pågrepet i Minsk tirsdag da de protesterte mot president Aleksandr Lukasjenko. Foto: STRINGER / EPA

FN om Hviterussland: 450 torturert av politiet

Ifølge FN har minst seks personer «forsvunnet» og 450 blitt torturert og mishandlet av politiet siden protestene mot valget i Hviterussland startet for drøyt tre uker siden.

Tirsdag ble minst 55 mennesker pågrepet da tusenvis av studenter samlet seg i hovedstaden Minsk – for å protestere den 1. september, som alltid er første skoledag i Hviterussland.

Studentene bar røde og hvite flagg – noe som er blitt symbolet på opposisjonen mot president Aleksandr Lukasjenko, som har sittet ved makten siden 1994.

I rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter heter det at Hviterussland må stoppe torturen av de arresterte – og at politifolk som har stått bak dette, må stilles til ansvar.

– Det er alarmerende at skjebnen til seks personer er ukjent for deres pårørende, skriver de i rapporten.

FNs høykommissær for menneskerettigheter skal ha mottatt 450 dokumenterte tilfeller av tortur og mishandling etter masseprotestene og arrestasjonene de siste ukene.

– Vi er ekstremt bekymret over hundrevis av påstander om tortur og annen mishandling i politiets varetekt. Alle brudd på forbudet mot tortur må straffeforfølges og straffes.

HARDHENDT: Studentene ble pågrepet av politi som til dels var sivilkledd. Mange tusen mennesker har blitt arrestert i Hviterussland siden valget for drøyt tre uker siden. Foto: STRINGER / EPA

Samtidig melder tut.by at en av de forsvunne, Aleksandr Budnitskij, er funnet død i en park. Han har vært savnet siden den 11. august.

Tirsdag ble studentene ble møtt av opprørspoliti. Ifølge menneskerettighetsgruppen Vjasna er minst 40 mennesker pågrepet. Bildene fra Minsk viser spesialstyrken OMON og andre politifolk som pågriper mange unge menn, mens unge kvinner kjemper som besatt for å hindre dem i å gjøre dette.

Hviterussland har de siste dagene sendt en rekke utenlandske journalister og fotografer ut av landet, og tirsdag ble flere russiske journalister pågrepet, til tross for at de hadde sine akkrediteringer i orden, skriver Novaja Gazeta.

Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja hadde på forhånd oppfordret til streik den 1. september, som er en viktig dag for hviterusserne.

– Vis regjeringen hvem som virkelig har makten, sa hun fra sitt eksil i Litauen.

Tikhanovskaja hevder at det var hun som vant valget – mens den offisielle valgkommisjonen hevdet at Lukasjenko fikk 80 prosent av stemmene.

Presidenten sa tirsdag at han og Russlands Vladimir Putin vil beskytte «vårt felles hjemland fra Brest til Vladivostok».

Mandag ble det kjent at de baltiske landene Litauen, Latvia og Estland innfører sanksjoner mot Hviterussland. 30 av de mest høytstående i det hviterussiske regimet ble satt på en svarteliste. Lukasjenko sa tirsdag at de vil svare på dette med å omdirigere landets eksport fra havner i Litauen til russiske havner.

Publisert: 02.09.20 kl. 03:28