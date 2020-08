AVGJØRELSEN: Sykepleier Pamela Zeinoun (26) handlet på instinkt da hun for to uker siden risikerte sitt eget liv for å redde tre babyer. Foto: Harald Henden

Pamela (26) reddet tre nyfødte fra eksplosjonen

BEIRUT (VG) Intensivsykepleier Pamela Zeinoun risikerte sitt eget liv da hun gikk videre inn i det eksplosjonsrammede sykehuset for å ta med seg tre premature barn ut fra kuvøsene.

Den 26 år gamle sykepleieren hylles som en heltinne etter det hun gjorde da eksplosjonen gjorde store skader på arbeidsplassen hennes, sykehuset St. Georges i Beirut.

Da VG møter Pamela Zeinoun er hun kledd i sine vanlige klær, fordi ødeleggelsene har satt hele sykehuset ut av drift, og ingen, bortsett fra bygnings- og rekonstruksjonsarbeidere, kan jobbe der nå.

Ned fra taket, som mangler takplater flere steder, henger biter av lamper i altfor lange ledninger, planker og pinneved er slengt i hjørner, og skuffer ligger hulter til bulter.

Midt på gulvet er det et stort hull som går ned flere etasjer. Alt av vinduer og dører ble knust til småbiter her da det smalt den 4. august.

RETT ETTER EKSPLOSJONEN: Med de tre premature i armene forsøkte Pamela Zeinoun (26) å ringe nødtelefonen, men alle linjene lå nede. Da tok hun bena fatt. Foto: Bilal Jawich

Talte hoder

Den fatale dagen for drøye to uker siden var Zeinoun på jobb på prematuravdelingen i fjerde etasje. Overvåkningsvideo viser at trykket fra eksplosjonen slenger henne inn i rommet ved siden av, der premature barn ligger i kuvøse. Rystet og forvirret er det likevel én tanke som står klart i hodet på 26-åringen: Hun må redde babyene.

Møbler, biter av tak og knust glass lå tett over avdelingen, og strømmen hadde gått. Dermed ville barna raskt bli kalde hvis de ble liggende i kuvøsene, forteller Pamela til VG.

– Kuvøsene var tilgriset av blodsprut fra mine skadde kolleger, men jeg fikk åpnet dem, koblet av babyene fra sondene, og tok med meg så mange jeg kunne holde, et par tvillinger og en baby til. En kollega tok én, og den siste av de til sammen fem var det et barns far som tok. Jeg la de tre inntil kroppen min, tett i tett på rad, og tok meg i retning akuttmottaket, sier hun til VG.

HANDLET RASKT: Pamela turte først ikke si til foreldrene sine hva hun gjorde da eksplosjonen inntraff. Men da bilder av den unge heltinnen begynte å sirkulere dagen etter, måtte hun fortelle. Foto: Harald Henden

Fakta om eksplosjonen i Beirut * Havneområdet i Libanons hovedstad Beirut ble tirsdag 4. august rammet av en voldsom eksplosjon da en brann fikk et lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat til å gå lufta. * Eksplosjonen kunne høres på Kypros, 24 mil unna. * Store deler av havneområdet ble jevnet med jorden og de materielle ødeleggelsene i byen er svært store. * 178 mennesker er bekreftet omkommet, og 30 fortsatt savnet. Tallet på skadde er anslått til over 6.000. * Rundt 300.000 mennesker ble hjemløse som følge av eksplosjonen. (Kilde: NTB, Ocha) Vis mer

Mistet kolleger

Pamela hadde på det tidspunktet ennå ikke skjønt at hele sykehuset var rammet av eksplosjonen, også akuttmottaket. Det er kun 500 meter fra St. Georges til havnelageret der 2.750 tonn ammoniumnitrat eksploderte.

Fire av Pamelas kolleger på sykehuset mistet livet denne dagen, i tillegg til 12 av sykehusets pasienter og en besøkende. Flere enn 100 leger, sykepleiere og administrativt personale ble skadd i eksplosjonen, ifølge sykehusets egne nettsider.

RASERT: Da eksplosjonen inntraff var rommet med premature barn helt rasert, og blod fra skadde sykepleiere lå på kuvøsene. Foto: Harald Henden

Redd

Pamela Zeinoun tok seg ned trappene ved nødutgangen, hvor det var et kaos av skadde og lett å tråkke feil.

– Trappene var glatte av blod og støv, og jeg var så redd for å falle med barna. Jeg beveget den ene hånden min konstant fra hode til hode, for å sjekke at det hele tiden var tre av dem der.

Når VG går ned trappene på sykehuset sammen med sykepleieren to uker etter, er det fortsatt flekker av blod på gulvet.

Pamela forteller at hun også var svært bekymret for hva som ville skje når hun kom ut på gaten, og fryktet at det kunne komme en ny eksplosjon.

SMADRET: Selv to uker etter eksplosjonen er det store ødeleggelser å se ved havnen i Beirut. Foto: Harald Henden

Avvist

De små premature Pamela bar på var alle rundt 33 uker gamle, det vil si at det fortsatt var 7 uker til de ville vært født til termin. Hver av dem veide mellom 1,5- og 2 kilo, og de hadde bare bleie på seg da Pamela tok dem med seg.

26-åringen innså at det bare var å komme seg ut av det sønderknuste sykehuset, og tok veien mot det mest nærliggende sykehuset i området.

Men hun skulle bli skuffet. Ikke bare dette sykehuset, men også de to neste hun gikk til, hadde ingen mulighet til å ta imot dem.

Pakket i forbipasserendes klær

På vandring gjennom byen med de små nyfødte, var det flere som stoppet Pamela og spurte hvordan de kunne hjelpe.

– Jeg sa de kunne gi meg T-skjortene deres, noe folk velvillig gjorde. På den måten fikk jeg pakket babyene inn og holdt dem varme, sier den tapre 26-åringen til VG.

Hele fem kilometer skulle det bli, gjennom Beiruts gater, for Pamela med de tre tett på brystet.

Endelig nådde hun frem til sykehuset Abou Jawdé, som ikke var like skadet som de andre hun hadde vært innom. Hun bønnfalt legene om å dem ta imot.

– Jeg fikk overtalt dem til å ta oss inn. Jeg sa at jeg trengte bare én kuvøse til alle tre, og at jeg personlig skulle passe på dem, og slik gikk legene med på å frigjøre en kuvøse.

Pamela vasket babyene, koblet på næring og hjertemonitor, og passet på de tre som lå tett i tett.

-Ville gjort alt for dem

Da sykehuset fikk kontaktet barnas foreldre, som naturlig nok var syke av bekymring, var de uendelig takknemlige for måten Pamela hadde tatt vare på barna deres.

– De sier jeg er en helt, men jeg gjorde bare jobben min. Jeg elsker disse barna, og savner dem når jeg har en dag fri fra jobb. Jeg ville gjort alt for dem, forteller den unge kvinnen til VG, og forsikrer om at hun vil holde kontakten med de tre små og deres familier fremover.

VG I LIBANON: Fotograf Harald Henden og journalist Nora Thorp Bjørnstad Foto: Harald Henden

Publisert: 20.08.20 kl. 20:00

