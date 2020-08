LOVER PÅGRIPELSER: USAs president Donald Trump vil slå hardt ned på det han kaller «venstrevridd politisk vold» i USA. Foto: Andrew Harnik / AP

Trump om drapssiktet 17-åring: – Jeg antar han var i skikkelig trøbbel

USAs president vil ikke fordømme handlingene til 17-åringen som er siktet for å ha drept to personer under demonstrasjoner i Kenosha.

Byen sør for Milwaukee i Wisconsin har vært åsted for voldsomme opptøyer flere dager på rad etter politiskytingen på Jacob Blake søndag 23. august.

Natt til onsdag forrige uke endte opptøyene fatalt. To personer ble skutt og drept, mens en tredje ble såret. En 17-åring som hadde reist fra nabostaten Illinois med en halvautomatisk rifle, ifølge politiet trolig med mål om å beskytte byen mot demonstrantene, er siktet for begge drapene.

Da Donald Trump under sin pressekonferanse i Det hvite hus mandag ble spurt om han fordømmer handlingene til 17-åringen, svarte han slik:

– Vi ser på det, det var en interessant situasjon. Dere så det samme klippet som jeg så. Han prøvde å komme seg unna dem, så det ut som, og han falt, og de angrep ham veldig voldelig. Vi ser på det nå, det er under etterforskning, men jeg antar at han var i skikkelig trøbbel og han ville nok ha blitt drept, men det er under etterforskning.

Se video fra hendelsen her:

Mye av det som skjedde den fatale kvelden i Kenosha er blitt filmet, og diskusjonene har vært heftige om bakgrunnen for skytingene.

En av videoene viser at han løper og blir jaget av flere personer, deriblant en mann med en pistol, før han snubler og skyter mot de som jager ham. Her dreper han én og skader en annen, mannen med pistolen.

De som følger etter 17-åringen jager ham imidlertid etter at han har skutt og drept en annen person. Også fra denne hendelsen finnes det videoer.

Skyting i Portland

Spørsmålet om skyteepisoden i Kenosha kom etter at Trump under pressekonferansen omtalte sine støttespillere for fredelige demonstranter, mens demonstrantene på den andre siden konsekvent ble omtalt som voldelige og farlige.

Lørdag ble en mann skutt og drept i Portland, etter sammenstøt mellom Black Lives Matter-demonstranter og en gruppe Trump-tilhengere som samlet kjørte inn i byen i en kolonne.

Den drepte mannen skal ha vært tilhenger av den høyreorienterte gruppen Patriot Prayer, skriver nyhetsbyrået AP.

Trump-supporterne skal ha skutt mot demonstrantene med malingskuler og pepperspray, melder New York Times. Trump har delt en video av støttespillerne som kjører inn i Portland på Twitter, med teksten «fantastiske patrioter».

– Du nevner ikke at dine støttespillere var i Portland med malingskuler og pepperspray, spurte en reporter under pressekonferansen i Det hvite hus.

– Nei, men det var en fredelig protest. Malingskuler er til å forsvare seg med. Dine støttespillere skjøt en ung mann og drepte ham. Ikke med maling, men med kuler, svarte Trump.

Trump: Over 200 pågrepet

Trump uttalte flere ganger under pressekonferansen at voldelige opptøyer kun skjer i byer som er styrt av demokratene, og at hans administrasjon er i gang med å finkjemme videobilder fra demonstrasjonene for å identifisere personer som har begått ulike lovbrudd.

– Vi har pågrepet et stort antall mennesker, over 200 stykker, dere vil få høre mer om det snart. Alle i demokratisk-styrte byer.

Under et besøk i byen Pittsburgh mandag, gikk demokratenes presidentkandidat Joe Biden rett i strupen på Donald Trump og hans fremstilling av situasjonen.

Også i sin tale under demokratenes landsmøte kritiserte Biden Trump. Se talen her:

Han anklaget Trump for å la være å bevare lov og orden, og viste til politivold, opptøyer og hvite nasjonalister.

– Han skal beskytte landet, i stedet heier han frem kaos og vold. Den enkle sannhet er at Donald Trump feilet å holde USA trygt, så nå prøver han å skremme USA.

Under sin pressekonferanse i Det hvite hus, svarer Trumps på Bidens anklager med å anklage ham for ikke å nevne volden som skjer på venstresiden, og å ikke fordømme Antifa.

– Han snakket om de på høyresiden, men ikke om de på høyresiden. Men det er de på venstresiden som er problemet, sa Trump – som selv ikke ønsket å fordømme handlinger og bold som skjer på høyresiden.

