CORONA-BRIFING: President Donald Trump hadde torsdag en pressekonferanse om hvordan eldre amerikanere skal beskyttes mot coronaviruset. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New York Times: USAs etterretning presses for å koble coronaviruset med Wuhan-laboratorier

Samme dag som USAs etterretnings avviser at coronaviruset er menneskeskapt, sier Trump at han mener det er sannsynlig at viruset stammer fra et laboratorium i Wuhan.

Under en pressekonferanse torsdag kveld svarte USAs president Donald Trump «ja» til et spørsmål om hvorvidt han har sett noe som gjør at han mener det er sannsynlig at covid-19 oppsto i Wuhans institutt for virologi – nærmere bestemt P4-laboratoriet som er utstyrt for å håndtere farlige virus.

– Antyder du at du kanskje har noen bevis for at dette ikke var et naturlig forekommende virus? Spurte en av journalistene litt senere.

– Vi kommer til å finne ut hvor det var og hvor det kom fra. Dere kjenner teoriene. Vi har lab-teorien og flaggermus-teorien, det er mange teorier:

– Vi har folk som undersøker saken grundig. Forskere og etterretningspersonell. Jeg tror vi kommer til å få et godt svar til slutt, kanskje Kina til og med forteller oss det, svarte Trump.

– Hva gjør deg sikker på at dette stammer fra virologinstituttet i Wuhan? Spurte journalisten videre.

– Jeg kan ikke si noe om det. Jeg har ikke lov til å si noe om det, sa presidenten.

Wuhan Institute of Virology er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har drevet banebrytende forskning, blant annet på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker, skriver NTB.

Hvordan oppstår livsfarlige virus? VG Forklarer i videoen.

Ifølge New York Times har høytstående tjenestemenn i Trump-administrasjonen presset etterretningsbyråene hardt for å jakte beviser på at viruset oppsto i Wuhan-laboratoriet.

Utenriksminister Mike Pompeo skal ha tatt ledelsen i dette arbeidet, sier nåværende og tidligere etterretningskilder til avisen. Han er tidligere leder for CIA.

Fungerende etterretningssjef Richard Grenell skal ha bedt landets like etterretningsbyråer om å prioritere å finne coronavirusets opphav. Foreløpig avviser de at viruset er menneskeskapt:

– Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at covid-19-viruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert, heter det i en kunngjøring fra den fungerende etterretningssjefen torsdag.

De undersøker fortsatt imidlertid om virusspredningen kan være et resultat av et uhell:

– Vi vil fortsette å undersøke all informasjon og etterretning grundig for å kunne fastslå om utbruddet begynte etter kontakt med smittede dyr, eller om det var et resultat av et uhell på et laboratorium i Wuhan, heter det videre.

Trump sa i et intervju med Reuters onsdag at han jobber med å se på hvilke konsekvenser coronapandemien vil få for Kina, og at landet «gjør hva de kan» for å få ham til å tape presidentvalget i november. Ifølge CNN er Trump administrasjonen i full gang med å utarbeide en egen plan for hvordan landet skal straffes.

Under pressekonferansen i Det hvite hus torsdag utelukket ikke Trump å sende amerikanske etterforskere til Kina for «å finne ut av hva som skjedde».

Kinesiske myndigheter avviser påstandene om at coronaviruset oppsto på laboratoriet i Wuhan som «grunnløse og fabrikkerte».

Publisert: 01.05.20 kl. 01:49

