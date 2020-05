PASTOREN PÅ PARKERINGSPLASSEN: Syv biler har stilt seg opp utenfor Rhema Worship Center i Odenville, Alabama. Foran dem står en fornøyd pastor Woody Salter, han er glad for endelig å se igjen ansiktene til folk fra menigheten.

Pastor Woody ber for Trump-suksess – og åpne kirker på søndag

ODENVILLE, ALABAMA (VG) Pastor Woody Salter (50) tok utradisjonelle metoder i bruk da kirken måtte stenge dørene på grunn av coronaviruset. Nå ber han for at menigheten kan strømme inn kirkedøren på søndag.

Thomas Nilsson

Nå nettopp

Det er en varm søndagsmorgen i Odenville i Alabama, en liten by med 3800 innbyggere og 15 kirker. På en parkeringsplass står syv biler i en halvsirkel.

I midten står pastor Woody Salter (50). Med dyp røst forkynner han sitt budskap:

– Fader, vi takker deg for muligheten til å være sammen. Bibelen sier «frykt ikke, frykt ikke det som kommer mot oss akkurat nå, viruset».

Det tutes fra bilene på parkeringsplassen utenfor kirken Rhema Worship Center. Her er menighetsmedlemmene samlet til Drive in-gudstjeneste. De er takknemlige for endelig å møtes igjen.

VG I ALABAMA: Thomas Nilsson

– Vi startet denne parkeringsplassgudstjenesten for at folk i det minste skal få sett hverandre, sier Salter til VG.

Den første tiden etter at coronaviruset hadde stengt ned alt, inviterte pastoren og hans kone Vanessa til digitale gudstjenester. De satte opp et kamera inne i kirken, og overførte det hele over internett.

Men Woody Salter var ikke fornøyd. Han savnet å møte sin menighet ansikt til ansikt.

Slik kom ideen om en drive in-gudstjeneste på parkeringsplassen. Til tross for at bare en tredel av de 60 faste kirkegjengerne møtte opp i sine biler, var Salter lettet etter den første gudstjenesten i friluft.

– Det var seks uker siden vi hadde sett hverandre. Det var godt å komme sammen igjen, helt fantastisk. Det var som en familiegjenforening.

Støtter guvernørens grep

Kirkene ligger på rekke og rad i Alabama. Her har gudstroen en stor rolle i de aller flestes liv. På søndager går man i kirken, slik har det alltid vært.

Men så kom coronaviruset. Det rammet også Alabama – og dermed statens kirkegjengere.

Ifølge New York Times var minst 8449 personer registrert med coronasmitte i Alabama onsdag kveld, mens 339 var registrert som døde. Delstaten med 4,8 millioner innbyggere sørøst i USA, er likevel blant de minst rammede i USA. VGs oversikt viser at over 71.000 amerikanere er registrert som døde av viruset onsdag ettermiddag. Landet er dermed det hardest rammede i verden.

DOLLARSEDLER: Med stengt kirkedør har det ikke blitt mye kollekt å hente for pastoren i Odenville. Det problemet blir løst av menighetsmedlemmene på parkeringsplassen. Foto: Thomas Nilsson / VG

I starten av april tok den republikanske guvernøren Kay Ivey grep. Den 75 år gamle kvinnen ga ordre om full lock down. Alle butikker som ikke selger mat ble stengt. Det samme ble frisørsalonger, helsestudioer og alle andre «non essential businesses». Siden har også kirkene stått tomme.

Pastor Salter støtter guvernørens beslutning:

– Det var en veldig tøff avgjørelse å ta for vår guvernør. Om vi hadde tillatt folk å komme inn, og de var smittet, så ville jeg følt meg skyldig. Så jeg er glad for at presset ikke lå på meg personlig, og at det var hun som tok avgjørelsen.

Men nå er tiden inne for å åpne opp, mener han.

Ber for Trump-suksess

– Vi trenger å komme sammen i bønn, og det lokale næringslivet trenger å åpne igjen. Jeg tror søndag vil være et flott tidspunkt for å åpne kirkene, sier pastoren.

– Hva synes du om president Trumps håndtering av coronakrisen?

– Jeg tror Trump har gjort det beste han kunne ha gjort. Han fikk vite om viruset senere enn vi tror. Han reagerte så raskt han kunne, USAs myndigheter fikk vite om viruset fra Kinas myndigheter flere uker for sent.

«FRYKT IKKE, GUD HAR EN PLAN»: Woody Salter løfter armen i været og roper ut sitt budskap til bilistene utenfor Rhema Worship Center. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Han har omgitt seg med et godt team av leger. De gir presidenten den beste informasjonen han kan få, og han reagerer på riktig måte, mener pastoren.

– Trump har blitt kritisert for at han har hatt for stort fokus på seg selv på pressekonferansene. Hva tenker du om det?

– Slik er personligheten hans. Jeg dømmer ikke denne mannen ut fra hans personlighet, men ut fra hans handlinger. Og han har gjort det rimelig bra.

Så sier Salter:

– Jeg ber for at Trump skal ha suksess, slik at vårt land får suksess, for at han skal ta kloke beslutninger som gir gode utsikter for landet vårt.

EKTEPAR: Vanessa (61) og Woody Salter (50) driver kirken Rhema Worship Center. Foto: Thomas Nilsson / VG

30. april startet guvernør Ivey en gradvis gjenåpning av Alabama. Nå kan alle butikker holde åpent, men de får bare slippe inn halvparten så mange som normalt. Restaurantene får bare selge take away-mat, og teatrene, helsestudioene, kirker og frisører fortsatt må holde stengt.

– Jeg trodde hun skulle åpne opp alt, både kirker og bedrifter. Men jeg respekterer avgjørelsen hennes, og jeg går ikke imot det hun sier. Men nå vil vi absolutt komme sammen igjen så raskt som mulig, sier Woody Salter.











BER FOR ÅPEN DØR: På parkeringsplassen lener Jaki Goodwin seg ut av bilvinduet og synger med for full hals. Etterpå argumenterer Goodwin for at kirken er en kritisk funksjon – for hennes egen mentale helse. Til høyre sitter ektemannen Jim.

– De gir oss ikke sjansen

På parkeringsplassen lener Jaki Goodwin (59) seg ut av bilvinduet. Hun synger høyt til sangene som blir spilt under gudstjenesten. Etterpå forteller hun VG hvorfor hun misliker beslutningen om å stenge kirkene i Alabama.

– Jeg savner å være til stede på en gudstjeneste hvor vi kan holde hender og klemme hverandre. Jeg kan forstå ønsket om at vi ikke skal spre viruset, men jeg kan ikke forstå at dette bare gjelder kirkene, og at vi ikke kan gjøre slik som Walmart og Lowe’s. Vi kan bruke ansiktsmasker og risse opp avstanden på seks fot, vi kan følge reglene, men de gir oss ikke sjansen.

– Men slike butikker blir kategorisert som kritiske virksomheter?

– Det her, det her er kritisk for min mentale helse. Det å være i kirken sammen med mine folk, åndelig og mentalt. Men jeg har nok tro på Gud til å tro at dette vil endre seg om et par uker.

BLIDT EKTEPAR: Hugh og Michele Harris har møtt opp på parkeringsplassen foran kirken denne vårdagen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hugh Harris (59) sitter i en stor pickup med kona Michele, og slår av en prat med VG etter gudstjenesten.

– Hvis du vil gå i kirken, så skal du kunne gjøre det. Om de hadde åpnet, ville jeg dratt rett inn dit.

– Du ville ikke vært redd for å bli coronasmittet?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tror ikke Herren ville la noe slikt skje, ikke inne i kirken.

Publisert: 07.05.20 kl. 02:48

