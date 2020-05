TEST: En coronatest gjennomføres i Diepsloot i Johannesburg. Sør Afrika har fått ros for sin coronahåndtering, men i andre afrikanske land fryktes det store mørketall. Foto: EMMANUEL CROSET / AFP

WHO frykter 190.000 kan dø av coronaviruset i Afrika det neste året

Verdens Helseorganisasjon frykter skyhøye dødstall, og at coronaviruset vil ulme rundt på det afrikanske kontinentet i flere år.

«Covid-19-pandemien kan leve videre i Afrika i flere år etter å først ha drept så mange som 190.000 mennesker i løpet av de neste tolv månedene», skriver WHO på sine hjemmesider.

Totalt har over 277.000 mennesker på verdensbasis dødd som følge av coronaviruset, ifølge VGs oversikt lørdag kveld. 190.000 i løpet av tolv måneder på ett enkelt kontinent vil være et enormt tall.

En undersøkelse fra WHO som ble publisert denne uken, viser at de anslår at mellom 29 og 44 millioner mennesker på det afrikanske kontinentet vil bli smittet av viruset . Forskningen er basert på 47 afrikanske land.

En slik smitte vil overbelaste helsetjenesten. Ifølge The Guardian er det kun ni intensivplasser på sykehus per en million innbygger. Den anerkjente sørafrikanske legen Rebecca Moeti mener at det må tas grep i en rekke afrikanske land for å hindre katastrofe.

– Covid-19 vil ikke spre seg like eksponentielt i Afrika som resten av verden, men viruset vil sannsynligvis ulme på kontinentet og det vil oppstå steder med mye smitte. Om vi ikke setter i gang en forebyggende strategi, kan covid-19 bli en stor del av livet vårt i mange år, sier Moeti til The Guardian.

Så langt er mer enn 51.000 mennesker bekreftet smittet av coronaviruset i Afrika, rett over 2.000 er bekreftet døde. Disse tallene har ifølge The Guardian økt kraftig den siste uken.

– Foreløpig har viruset kun spredt seg i små samfunn i noen land. Vi ser for oss at smittetoppen kommer om fire til seks uker om ingenting blir gjort, fastholder Moeti.

Hun møter derimot uenighet fra FN-direktør i Afrika, Stephen Karingi.

– Spådommene sa at det ville være krigstilstander nå, men takket være grep fra myndigheter er smittetallene lavere enn vi ser ellers i verden, sier han ifølge The Guardian.

Men avisen melder at det fryktes for store mørketall i statistikken. Det har vært begrenset testing i en rekke land grunnet mangel på utstyr.

– Vi må ikke bli lurt av det lave antallet, sier doktor John Nkengasong til The Guardian, han jobber for Africa Centres for Disease Control.

En av årsakene til den økte bekymringen er blant annet en økning 42,5 prosent bekreftede covid-19-tilfeller i Ghana denne uken.

I Somalia har også tallene blitt justert opp kraftig, mens land som Nigeria og Tanzania har blitt mistenkt for å skjule utbrudd av viruset i sine land.

Et av landene som derimot har blitt hyllet for sin corona-håndtering er Sør Afrika, som la inn restriksjoner og har fått kontroll på viruset. Det har totalt vært 8.232 bekreftede smittet i landet, og 161 dødsfall, ifølge VGs oversikt.

