Det startet med guttestreker – så gikk han for langt: Se dokumentaren «Nightcrawlers»

I fem år ville Stephen bli kjent med og filme livet på gaten i Boston. Men jo dypere og viktigere prosjektet ble for Stephen, ble han stadig mer og mer sugd inn i miljøet og farene han dokumenterte - og plutselig var han en del av det.

Nå nettopp

I sitt siste år på high school skaffet Stephen McCoy seg et videokamera, og begynte å filme absolutt alt. Opptakene bestod både av Bostons underverden – med hjemløse, tiggere og rusavhengige i hovedrollene – og en slags videodagbok med guttestreker for McCoy og vennene hans. Men over en tidsperiode på fem år endrer mye seg for Stephen, og fortere enn han aner er han selv på vei ned i avgrunnen.

Etter hvert som filmprosjektet blir mer og mer altoppslukende, mister Stephen kontrollen. Du vil sjelden se en råere, mer ekte og mer brutalt ærlig dokumentarfilm.

VG har kun rettigheter til å vise «Nightcrawlers» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 15 år.