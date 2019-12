VERDENS YNGSTE REGJERINGSSJEF: Sanna Marin (34). Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Finlands nye statsminister (34): – Kommer fra en fattig familie

Hun vokste opp under enkle kår sammen med sin alenemor og var ikke spesielt flink på skolen. Når Sanna Marin (34) i dag overtar som statsminister i Finland, blir hun verdens yngste regjeringssjef.

34-åringen har tidligere uttalt at barndommen har hatt sterk påvirkning på hennes politiske prioriteringer.

– Jeg kommer fra en fattig familie og ville ikke vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for den sterke velferdsstaten og landets utdanningssystem, har Sanna Marin sagt til den finske avisen Helsingin Sanomat.

Kvinnesterk regjering

Koalisjonsregjeringen som 34-åringen nå skal lede, består av totalt fem partier. Alle ledet av kvinner – fire av dem under 35 år.

– Mitt parti er ikke i regjering, men det gleder meg at lederne av de fem partiene er kvinnelige. Det viser at Finland er et moderne og progressivt land, tvitrer Alexander Stubb, som var statsminister fra 2014 til 2015.

Den nye statsministeren blir sett på som en kvinne som kan appellere også til den yngre generasjonen. Selv mener hun at alder har ingen betydning.

– Jeg har aldri tenkt på alderen min eller mitt kjønn. Jeg tenker på årsakene til at jeg kom inn i politikken og forholdene som har gjort at vi har vunnet tillit fra velgerne, sa Marin etter at nominasjonen var sikret søndag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Regnbuebarn

At Marin skulle ende opp som statsminister, har ikke nødvendigvis vært en selvfølge. I et blogginnlegg skrevet i 2016, forteller hun åpent om hvordan barndommen sin.

Bare da hun var noen år gammel, ble foreldrene skilt på grunn av farens alkoholproblem, skriver hun.

– Som mange andre finner, er familien min full av triste historier.

Ifølge flere medier vokste Marin senere opp med moren og hennes kvinnelige kjæreste. I et intervju i 2015 sa til Marin til kvinnemagasinet Me Naiset at hun følte seg usynlig som barn, fordi hun ikke kunne snakke åpent om familiesituasjonen.

– Det var noe du ikke kunne snakke om. Det ble mulig å snakke ganske åpent om regnbuefamilier først på 2000-tallet.

Regnbuefamilie er et uttrykk som ofte brukes om familier med foreldre som består av to personer av samme kjønn.

OPPLEVDE DISKRIMINERING: Marin opplevde diskriminering da hun var yngre, fordi moren hadde en kvinnelig kjæreste. Foto: KIMMO BRANDT / EPA

I intervjuer har Marin fortalt om diskrimineringen hun opplevde på grunn av morens forhold. Ifølge 34-åringen var moren alltid støttende, skriver BBC.

– Barndommen og ungdomstiden min inkluderte ikke materiell overflod, men kjærlighet og en vanlig hverdag. Til tross for at jeg vokste opp i en regnbuefamilie. Dette kommer kanskje som et sjokk for noen konservative, skriver Marin i blogginnlegget.

Første i familien til å studere

Videre skriver Marin at hun ikke var spesielt flink på skolen, men at et høyt nivå i klassen holdt henne flytende.

Hun ble den første i familien til å studere. I tillegg til studiene, jobbet hun som selger.

– Jeg tok ikke opp studielån, siden jeg ikke stolte på at jeg kunne klare å betale det tilbake. Situasjonen ville absolutt vært annerledes dersom familiens inntekt hadde vært høyere, skriver hun.

Som 20-åring startet hun i politikken. Allerede som 27-åring ble hun leder for bystyret i hjembyen Tammerfors, skriver BBC.

I 2015 ble Marin valgt inn i den finske nasjonalforsamlingen for Sosialdemokratene, og hun har vært nestleder i partiet og transport- og kommunikasjonsminister i den avtroppende regjeringen.

KVINNELIGE LEDERE: Centerpartiets leder Katri Kulmuni (t.v.) og Sanna Marin. Foto: LEHTIKUVA / REUTERS

Gikk av

Marin overtar etter Antti Rinne, som leverte sin oppsigelse forrige uke, etter at Centerpartiet sa at de ikke lenger hadde tillit til statsministeren. Bakgrunnen var en arbeidskonflikt i postvesenet Posti.

Tidligere har det vært to kvinnelige statsministere i Finland: Anneli Jäätteenmäki i 2003 og Mari Kiviniemi i 2010.

34-åringen har sammen med mannen sin en datter på snart to år.

– Siden denne situasjonen kom som en overraskelse, var det betryggende at mannen min sendte meg en melding hvor han skrev at han og moren min allerede har planlagt hvordan de skal håndtere barnevaktproblemene.

