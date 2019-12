TOPPMØTE: Jens Stoltenberg og Donald Trump hadde snakket sammen under fire øyne i London, før de møtte pressen mandag formiddag. Foto: Evan Vucci / AP

Trump slakter Macron, men roser Stoltenberg

LONDON (VG) USAs president Donald Trump langet ut mot sin franske NATO-kollega Emmanuel Macron for å svekke alliansen - og takket samtidig NATO-sjef Jens Stoltenberg for et «fantastisk lederskap».

Dagen før Stoltenberg åpner NATOs 70 års jubileumstoppmøte i Watford utenfor London, har Trump omfavnet NATO og kommet med knallhard kritikk mot den franske presidenten.

Dette er den samme amerikanske presidenten som for tre år siden angrep forsvarsalliansen og sa at NATO var «utdatert»:

Nå er hans tone en helt annen:

– Forsvarsutgiftene hos de andre NATOs medlemsland falt i 30 år. Vi ville ikke hatt noe NATO om det hadde fortsatt. Nå går det bra og jeg er glad for å ha hjulpet til, sa Trump da han spiste frokost med Stoltenberg i London tirsdag formiddag.

FIKK ROS: Jens Stoltenberg står fortsatt høyt i kurs hos den amerikanske presidenten Donald Trump, som nå kritiserer Frankrike og president Emmanuel Macron for avvik fra NATO-linjen. Stoltenberg deltok på et side-arrangement før NATO-lederne møtes utenfor London onsdag morgen til et tre timer kort toppmøte. Foto: Nina E. Rangoy

Ett problem: Frankrike

Trump sa at NATO fungerer etter hensikten nå, og at det bare er ett land som er et problem: Frankrike. Mens Stoltenberg satt ved siden av, gikk den amerikanske presidenten til et voldsomt angrep på Macron for uttalelsen om at NATO er «hjernedødt»:

Trump kalte uttalelsen fra Macron for respektløs og fornærmende:

– Det var en svært, svært ondsinnet uttalelse, sa Trump.

– De kan ikke gå rundt og si sånt om NATO, sa presidenten.

Et tøft år

President Trump omtalte Frankrike som et land i dype problemer:

– De har høy arbeidsledighet og svak økonomi. De beskatter andres lands selskaper, derfor vil vi skatte dem hardere. Frankrike har hatt et tøft år, sa Trump, og la til:

– Ingen trenger NATO mer enn Frankrike, sa Trump.

For NATO-ledelsen var det viktigere for de andre medlemslandene at Trump omfavnet NATO så varmt, enn at han angrep president Macron.

Og da presidentene Macron og Trump møttes senere på tirsdag, var Trumps tone langt mildere, og sa at Frankrike og USA hadde gjort mye bra sammen som partnere.

Snakke med bestevennene

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at den norske posisjonen i den politiske striden er at Stoltenberg er den rette til å lede et arbeid med å styrke alliansen politisk.

– Man bør snakke sammen med de beste vennene man har. Og de beste vennene er i NATO, sier Solberg.

På spørsmål om man nå være trygg på at Trump nå ubetinget slutter opp om NATO, svarer Solberg slik:

– Jeg opplever at Trump har pushet andre land til å stille opp med mer penger. Men samtidig har han svært veldig tydelig på betydningen av NATO og alliansen. Verken Macron eller Trump er uenig i viktigheten av alliansen. Debatten kommer fordi Trump trakk sine soldater tilbake fra Nord-Tyrkia uten å snakke med andre land, sier den norske statsministeren.

Mye substans

I en paneldebatt på siden av NATO-toppmøtet sa Stoltenberg dette om kritikken mot NATOs evne til å fungere politisk

– Som norsk statsminister fikk jeg kritikk for mye retorikk og lite substans. Nå er det mange som kritiserer meg for lite retorikk, men mye substans, sa Stoltenberg og viste til at NATO-landene nå bruker 130 milliarder dollar mer på forsvar enn alliansen gjorde i 2013.

