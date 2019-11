INN I RETTEN: Her er Cissi Wallin på vei inn i rettssalen torsdag. Pressekorps og støttespillere var også der. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Wallin-støttespillere møtte opp i rettssaken etter Instagram-oppfordring

Medieprofilen Cissi Wallin møtte torsdag i retten, tiltalt for grove ærekrenkelser etter å ha navngitt og beskyldt journalist Fredrik Virtanen for voldtekt.

I forkant av rettssaken hadde Wallin oppfordret sine Instagram-følgere til å komme til tingretten i Stockholm for å følge saken. Da dørene åpnet klokken ni, var mange av hennes støttespillere på plass i tillegg til et stort medieoppbud.

Wallin risikerer å bli dømt til inntil to års fengsel etter at hun i 2017 navnga den kjente TV-profilen Fredrik Virtanen på Instagram og anklaget ham for å ha voldtatt henne i 2006.

Innlegget fikk stor spredning og ble delt av flere store profiler i Sverige i sosiale medier.

Wallin politianmeldte Virtanen i 2012, men etterforskningen ble henlagt på grunn av mangel på bevis.

Utsatt for drapstrusler

Det tingretten skal ta stilling til, er om det var forsvarlig av Wallin å spre anklagene mot Virtanen.

Virtanen har hele tiden nektet for anklagene, som da de ble presentert på Instagram, førte til et stort mediekjør mot ham. Flere medier ble senere felt i svenske PFU for måten de behandlet saken på.

På den første rettsdagen forklarte Virtanens advokat Monique Wadsted hvordan hennes klients liv ble påvirket – at han mistet venner og bekjente, og at det påvirket familien hans.

– Han har blitt utsatt for en rekke drapstrusler og andre typer fornærmelser. Han har blitt spyttet mot på gaten, sa Wadsted.

«VARSLER»: Wallin anser seg selv som en varsler som advarte mot en farlig person da hun delte Instagram-innlegget. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Advarte mot en farlig person

Cissi Wallin nekter for å ha brutt loven og har forklart at hun ser seg selv som en «varsler som advarte om en farlig person».

Wallins forsvarer, advokat Percy Bratt, pekte i sitt innlegg på hvilken sentral stilling og stor makt Virtanen har hatt, og han mener derfor det var riktig av Wallin å legge ut Instagram-innlegget.

