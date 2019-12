FÅ DET UNNAGJORT: Statsminister og tory-leder Boris Johnson ønsker seg rent flertall i Underhuset slik at britene kan melde seg ut av EU innen 31. januar. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Seks mulige utfall av kveldens skjebnevalg i Storbritannia

Valget i Storbritannia kan bety slutten på årevis med brexit-stillstand i det britiske Underhuset. Men det kan også kaste landet ut i en ny periode med politisk kaos og usikkerhet.

Nå nettopp

For tredje gang på fem år går britene til valgurnene. Dagens valg i Storbritannia kalles det viktigste for vår tids generasjon.

– Dette valget legger føringer for den neste generasjonen og hvordan Storbritannia vil se ut i tiår fremover, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder.

Britene velger ikke bare sin neste leder, men avgjør også Storbritannias videre skjebne i EU.

Hvis statsminister Boris Johnson og hans konservative parti vinner, ryker britene ut av EU 31. januar. Vinner Labour og Jeremy Corbyn, kan brexit bli avblåst

EKSPERT: Storbritannia-kjenner og førstelektor ved Universitetet i Agder Jan Erik Mustad. Foto: Fredrik Solstad

– Det er i dette spennet av mulige veier videre, som valgresultatet vil avgjøre. Derfor vil dette valget legge store føringer for mange år frem i tid, sier Mustad.

Her er seks mulige (og umulige) utfall av kveldens valg:

Full seier for Johnson – britene ut av EU

Boris Johnson utlyste nyvalg for å sikre et rent flertall for det konservative partiet slik at han kan “get brexit done”.

Får han mer enn 50 prosent av stemmene, har hans plan lyktes. Alle parlamentskandidatene fra Toryene har lovet å støtte Johnsons skilsmisseavtale med EU.

Og blir det flertall, vil avtalen følgelig gå gjennom Parlamentet, og brexit kan bli et faktum innen 31. januar.

Flere meningsmålinger har vist et solid flertall for Johnson, men jo nærmere valgdagen, jo mer har Labour spist seg inn på forspranget.

Den siste meningsmålingen fra The Telegraph viste at de konservative lå knappe seks prosentpoeng foran Labour.

– Alt handler om å få mer enn 326 seter i Underhuset, som vil gi Johnson flertall. Da kan han få gjennom brexitavtalen før jul og Storbritannia ut av EU før 31. Januar som lovet, kommenterer Mustad.

Seier, men bare så vidt

De siste meningsmålingene viser altså en knapp seier for Johnson.

Med et flertall på 15 seter i Parlamentet eller mindre, har Johnson nok til å sikre flertall for brexitavtalen sin, men det vil gjøre han sårbar for rebeller i egne rekker.

De mest hardnakkede brexit-tilhengerne kan slå seg vrange og kreve enda flere innrømmelse fra EU før de godtar en ny avtale.

Politico.eu poengterer at tidligere statsminister Theresa May utlyste nyvalg i 2017 fordi Toryenes flertall av 12 seter i parlamentet ikke var godt nok for å få gjennom en brexitavtale.

Som alle husker, endte det med at Theresa May mistet flertallet og gjorde seg avhengig av 10 seter fra det nordirske unionistpartiet DUP.

– Historisk sett må man ha mellom 20–30 flertallsmandater for å overleve en femårig parlamentsperiode. Vi ser at det er større bevegelse mellom partiene og flere avhoppere enn tidligere, så med et flertall under 20 lever Johnson farlig, sier Mustad.

– Johnson kan få gjennom brexit med et knapt flertall. Men vil ha være fornøyd med det?

– Johnson utlyste nyvalg med en følelse av momentum, så han har nok tro på at han skal klare et greit flertall. Jeg tror ikke han er fornøyd før flertallet er over 25, sier Mustad.

«Hung parlament» – ingen klar vinner

Ifølge the Telegraphs ferskeste meningsmåling er et «hung parlament», det vil si at ingen av de to store partiene får flertall og flere enn 326 seter i parlamentet og kan derfor ikke danne flertallsregjering alene, det mest sannsynlige utfallet av dagens valg.

Det vil være et stort nederlag for Boris Johnson.

Skulle de konservative har flest seter uten flertall, blir det opp til Johnson å danne regjering. Men spørsmålet er hvem som vil støtte han.

De nordirske unionistene som støttet Theresa May nekter å støtte Johnsons skilsmisseavtale med EU. Det største problemet for brexit har vært hva de skal gjøre med grensen mellom Nord-Irland og Irland når britene forlater EU.

PÅ VIPPEN: Det nordirske unionistpartiet DUP, her ved partileder Arlene Foster, har nektet å godta Boris Johnsons brexitavtale. Foto: Brian Lawless / PA Wire

I brexitavtalen som ligger på bordet, vil tollgrensen mellom Storbritannia og EU ligge i Irskesjøen, noe som betyr at Nord-Irland blir behandlet annerledes enn resten av Storbritannia.

Det er aktuelt for de nordirske unionistene. Det er også lite sannsynlig at Labour, Liberaldemokratene eller de skotske nasjonalistpartiet SNP vil hjelpe Johnson med et flertall.

– Hvis de konservative er størst ved et “hung parlament”, så er vi i en hengemyr på ny for Boris har ingen lekekamerater igjen. Jeg tror ikke han vil satse på en ny mindretallsregjering, sier Mustad.

les også Rekordmange briter vil stemme taktisk: Kan avgjøre valget

Corbyn og regnbuealliansen

Det er to muligheter for Jeremy Corbyn å danne regjering ved et såkalt «hung parliament», hvor ingen av de store partiene har flertall: Hvis de konservative er størst, men mangler samarbeidspartnere, eller om Labour er størst uten flertall.

Hvis Labour får like mange seter som i dag, 262, så kan det være mulig for dem å styre en koalisjon støttet av Liberaldemokratene, det skotske nasjonalistpartiet, de grønne eller det walisiske nasjonalistpartiet.

– Corbyn har ikke mange venner, men hvis de får kniven på strupen på denne siden, så er det større vilje her til å få til en koalisjon enn på den konservative siden. Mange misliker Corbyn, men kan samarbeide med Labour, forklarer Mustad.

Han tror imidlertid dette vil være et lite funksjonelt samarbeid og et lite sannsynlig scenario.

– Hva vil skje med brexit i en slik koalisjon?

– Det er det store spørsmålet. Det kan velte en regnbueforhandling. Liberaldemokratene er «remain» og vil ikke forhandle om noe annet enn å være i EU, mens skottene vil kanskje sette som en betingelse at det må være en ny avstemning.

Flertall til Labour – brexit avblåst

Labour har ikke hittil hatt flertall på meningsmålingene, så dette utfallet anses for å være mest usannsynlig. Men skulle Jeremy Corbyn overraske stort og få flertallet av stemmene, har Corbyn lovet å starte nye brexit-forhandlinger med EU.

Etter seks måneder, når en ny avtale er på plass, skal britene få stemme over om de vil ha denne avtalen eller forbli i unionen. Først når en ny avtale er på plass, vil Labour si om de anbefaler en brexit eller ikke.

– Hvis Labour får flertall og folket sier ja til EU i en bekreftende folkeavstemning, så er brexit avblåst, sier Mustad.

Han tror imidlertid det skal holde hardt for Labour å lande et flertall i kveld.

– Men vi kan ikke utelukke noe lenger. Selv på valgdagen er det umulig å forutsi hva som kan skje. Corbyn overrasket oss i 2017 og gjorde et godt valg. Men det hang sammen med at Theresa May gjorde et tilsvarende dårlig valg. I år mener jeg Labour har gjort en dårligere valgkamp og har et dårligere program, sier Mustad.

Overgangsregjering – og full krise

Et aller siste utfall av kveldens valg kan være en utpekt regjering. Hvis det blir stillstand i parlamentet og ingen klarer å danne flertall, kan det bli en overgangsregjering som sitter inn mot neste år.

– Landet vil trenge at noen styrer. Men jeg tror ikke vi havner her, sier Mustad.

Publisert: 12.12.19 kl. 19:39

Mer om