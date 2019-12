Her renner det over for Joe Biden - kaller velger forbannet løgner

En velger fra Iowa mente Joe Biden var for gammel til å stille til presidentvalg. Deretter kritiserte han Bidens sønn. Det fikk begeret til å renne over for demokraten, som kalte mannen «en forbannet løgner» før han utfordret ham til en IQ-test.

Både voksne og barn var til stede da demokratenes presidentkandidat Joe Biden havnet i en noe uvanlig ordveksling med en velger. Den tidligere visepresidenten var midt i en runde med spørsmål-svar under et arrangement i New Hampton i delstaten Iowa da hendelsen inntraff torsdag ettermiddag.

En mann reiste seg i salen for å stille spørsmål til presidentkandidaten. Han presenterer seg som «pensjonert bonde», og «unik» i den forstand at han ikke var republikaner. Mannen hadde imidlertid flere ting han var misfornøyd med når det kom til den tidligere visepresidenten.

Han mente for det første at Biden var for gammel til å stille til valg.

– Du er søren meg nesten like gammel som jeg er, begynte mannen. – Du er altfor gammel for jobben. Jeg er 83, og jeg vet fordømt godt at jeg ikke har de samme kognitive evnene som jeg hadde for 30 år siden.

Biden skal til å svare mannen, men blir avbrutt av den pensjonerte bonden som har mer på hjertet. Han uttrykker frustrasjon knyttet til Joe Bidens sønn, Hunter Biden, og kommer med beskyldninger om hans fortid i Ukraina.

Joe Biden lar seg provosere av anklagene fra mannen om at han skal ha skaffet sønnen jobb i et ukrainsk gasselskap i bytte mot tilgang til Obama-administrasjonen.

– Du er fordømt løgner, og det der er ikke sant. Ingen har noensinne sagt det, raser Biden tilbake.

Den 77 år gamle demokraten lar heller ikke anklagene mot alderen passere i stillhet.

Biden forsvarer seg med at han i motsetning til mange andre har lang livserfaring, i tillegg til at han er effektivt. Så fortsetter han:

– Og hvis du vil sjekke hvilken form jeg er i, så la oss ta armhevninger sammen. La oss løpe. La oss ta en IQ-test. La oss gjøre hva enn du vil.

Publikum jubler som respons.

De to utveksler noen replikker til, før mannen sier at Joe Biden ikke virker å ha noe mer ryggrad enn det Trump har.

Publikum uttrykker tydelig misnøye mot denne kommentaren, idet Biden snur seg mot de andre i salen og spør om noen har flere spørsmål.

Mannen gir fra seg mikrofonen før han erklærer at han ikke kommer til å stemme på Biden.

«Dårlig dømmekraft»

Joe Bidens sønn, Hunter Biden, har tidligere latt seg velge inn i styret i gasselskapet Burisma i Ukraina. Han har uttalt at dette var «dårlig dømmekraft».

- I ettertid tenker jeg at det var dårlig dømmekraft. Men jeg vet at jeg ikke gjorde noe galt, sa han i et intervju med ABC News fra oktober.

