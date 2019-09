Foreslår nyvalg i oktober

Boris Johnson foreslår nyvalg 15.oktober, melder nyhetsbyrået AFP.

For mindre enn 10 minutter siden







Den britiske statsministeren deltar onsdag ettermiddag i sin første spørretime i parlamentet.

Her ba han Labour om støtte til å holde nyvalg.

Det første spørsmålet var en utfordring til Johnson om å la folket få siste ord i brexitspørsmålet. Statsministeren svarte med sin velkjente formulering om at regjeringen fortsatt er forpliktet til å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale.

Statsministeren kom også med kritikk mot parlamentarikerne som tirsdag vant første runde i kampen for å hindre en hard brexit. Johnson mener motstanden i Parlamentet svekker regjeringens posisjon i Brussel og gjør en hard brexit mer sannsynlig.

Labour-leder Jeremy Corbyn ba Johnson redegjøre for hvilke forslag han har lagt fram for EU og viste til at en rekke ledere i EU-land sier britene fortsatt ikke har kommet med noen konkrete nye forslag.

– Min ærede kollega vet at man ikke forhandler i full offentlighet, men vi har gjort store fremskritt, sa Johnson og beskyldte Corbyn for å undergrave forhandlingene.

– Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan beskyldes for det når det ikke er noen forhandlinger. Taktikken deres er bare å la tiden renne ut, lød Corbyns replikk.

Økt risiko for hard brexit

Tirsdag gikk Johnson på et nederlag i sin første votering som statsminister, og mistet flertallet i Underhuset da en partifelle gikk over til Liberaldemokratene.

Risikoen har økt for at Storbritannia krasjer ut av EU uten en skilsmisseavtale, advarer EU-kommisjonen mens London herjes av politisk kaos.

– Den korte tiden som gjenstår, og den politiske situasjonen i Storbritannia har økt risikoen for at Storbritannia går ut på den datoen uten en avtale, heter det fra kommisjonen, som viser til utmeldingsfristen 31. oktober.

– Usikkerheten rundt en mulig godkjenning av den eksisterende brexitavtalen i Storbritannia og den politiske situasjonen i landet gjør at en hard brexit er mulig, om enn uønsket, skriver kommisjonen. Advarselen kom onsdag da EU-kommisjonen presenterte sine siste forberedelser for hvordan de skal håndtere en kaotisk brexit uten avtale.

Publisert: 04.09.19 kl. 13:24