ÅSTED: Politiets etterforskere på stasjonen i Voerde etter at en 28-åring dyttet en 34 år gammel kvinne fra plattformen og ut foran et innkommende regionalekspresstog. Kvinnen ble overkjørt og døde av skadene. Foto: Guido Schulmann, tv-niederrhein / DPA / NTB Scanpix

Kvinne dyttet foran tog i Tyskland - mann siktet for drap

En 28 år gammel mann er siktet for drap etter at han dyttet en fremmed kvinne (34) foran et tog i Tyskland.

Hendelsen skjedde på en togstasjon i Duisburg i Nordrhein-Westfalen i Tyskland lørdag morgen. Ifølge politiet er det ingen relasjon mellom offeret og gjerningspersonen, skriver avisen Die Welt.

Det skal heller ikke ha vært noen form for kommunikasjon mellom de to før hendelsen.

Ifølge påtalemyndigheten skal 28-åringen med vilje ha dyttet kvinnen foran et tog som var på vei inn til stasjonen. Helsepersonell forsøkte å redde kvinnens liv, men hun ble erklært død på stedet.

28-åringen ble anholdt av vitner på stasjonen frem til politiet ankom stedet og arresterte ham. Mannen skal foreløpig ikke ytret seg om siktelsen til hverken politiet eller dommeren i Duisburg.

Mannen er fra Hamminkeln i Tyskland, og er en tidligere kjenning av politiet.

Kvinnen etterlater seg mann og et barn.

Lokføreren, vitner og offerets pårørende får psykologisk bistand etter den forferdelige hendelsen.

Publisert: 21.07.19 kl. 18:09