GIKK I SVART: De ikoniske skjermene på Times Square var svarte lørdag kveld. Foto: Michael Owens / AP

Titusener mistet strømmen på Manhattan

T-banestasjoner og gater er mørklagt, og brannvesenet har rykket ut til folk som står fast i heiser. Lørdag kveld mistet minst 42.000 mennesker i New York strømmen.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Ifølge NBC New York er blant annet store deler av det berømte Rockefeller Center uten strøm. Også byens T-banesystem er rammet.

– Vi jobber for å identifisere årsakene og for å holde togene i gang, sier de lokale transportmyndighetene.

Kraftselskapet Con Edison, som forsyner byen med strøm, skriver på Twitter at rundt 42.000 kunder, hovedsaklig på vestsiden av Manhattan, er uten strøm.

New York-politiet (NYPD) melder at de jobber med å rykke ut til meldinger om strømbrudd, og brannvesenet har rykket ut til folk som sitter fast i heiser. Ifølge NBC New York har strømbruddet også hindret avviklingen i flere show på populære Broadway.

Ifølge CBS skal strømbruddet skyldes brann i en transformator.

Foto: MARIA CASPANI / X04613

MØRKLAGT STASJON: Passasjerer på T-banen i New York lørdag kveld. Bildet er hentet fra en video. Foto: Reuters

Publisert: 14.07.19 kl. 03:04 Oppdatert: 14.07.19 kl. 03:21