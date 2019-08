UTBRENT: Brannvesenet jobber på stedet etter at det begynte å brenne i et småfly natt til tirsdag. Foto: Mathias Øgendal

Brann i småfly fra Oslo

Det begynte natt til tirsdag å brenne i et småfly som skulle lande i Århus i Danmark

Det var klokken 00.38 natt til tirsdag at Østjylland politi fikk melding om at det var begynt å brenne i et Cessna-fly som var på vei fra Oslo til Århus i Danmark.

Alle de ti om bord kom seg ut uten skader. Flyet kom fra Oslo, men var tyskregistrert. Det befant seg fire amerikanere, to australske statsborgere, en brite, en østerriker, og to tyskere om bord.

Brannvesenet fikk slukket brannen, men bilder fra stedet viser at store deler av skroget er utbrent.

Havarikommisjonen skal undersøke saken og politiet vil foreløpig ikke si noe om årsaken til brannen.

Ulykken får ikke betydning for avviklingen av flytrafikken på Århus Lufthavn.

Publisert: 06.08.19 kl. 07:32

