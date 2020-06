FULL OPPRYDNING: Frivillige kom søndag ut i gatene i Minneapolis for å hjelpe til med å rydde etter branner og opptøyer.

Rydder opp etter opptøyene i Minneapolis: Trist å se at forretninger settes fyr på

MINNEAPOLIS/OSLO (VG) Det er dagen derpå i Minneapolis – byen der den siste ukens kraftige protester i USA har sitt utspring. Med sopelimer og feiebrett rydder innbyggerne opp utenfor ødelagte butikklokaler.

Bildene fra natten før viser en by i flammer. Butikker som plyndres, rasende folkemengder og forretninger som settes fyr på.

Søndag formiddag er det bare ruiner igjen flere steder.

Det var her i Minneapolis i Minnesota at protestene etter dødsfallet til afrikansk-amerikanske George Floyd startet for nesten én uke siden. Etterpå har kravet om rettferdighet og protestene mot politivold mot USAs svarte befolkning spredt seg over hele landet.

Flere steder har demonstrasjonene blitt voldelige, og ødeleggelsene store. New York Times skriver om butikk- og restauranteiere som har mistet alt de har brukt et helt liv på å bygge opp.

Rydder opp i brannruinene

På kjøpesenteret Hi-Lake i bykjernen av Minneapolis var det blant annet klesbutikk, møbelbutikk, alkoholutsalg og «dollar store». Nå er det bare ruiner igjen, etter at senteret ble satt fyr på under opptøyene natt til søndag.

Mens røyken fortsatt siver ut av noen av bygningene, har flere hundre lokale innbyggere tatt med seg sopelimer og søppelsekker ut i gatene for å hjelpe til der det trengs. De vil vise sin støtte til lokale butikkeiere, som de mener har blitt uskyldig rammet i krisen som nå rammer USA.

– Vi hjelper små bedrifter med å rydde, som du kan se er det ganske kaotisk her, sier Robel Bezabhe (28), som sammen med Muhsin Hussein (28) har vært i gang i flere timer.

– Vi startet ved Target og jobbet oss oppover gaten. Media viser ikke de gode tingene som skjer, men dette er fint: Vi kommer sammen for å holde byen ren, sier Hussein.

– Hva tenker dere om det som har skjedd de siste dagene?

– Jeg støtter demonstrasjonene, men det å sette fyr på forretninger som ikke har noe som helst med tragedien som skjedde å gjøre, er trist å se, sier Hussein.

– Dette har forhåpentligvis vært en «wake up call», legger Bezahbe til.

Advokat ber om fredelige protester

Det er mandag én uke siden George Floyd døde her i Minneapolis, etter at politimannen Derek Chauvin presset kneet sitt ned mot nakken hans i åtte minutter. Chauvin er nå siktet for uaktsomt drap. Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten er det ingen tegn til at Floyd døde av kun kvelning.

Floyd hadde underliggende hjerteproblemer, står det i rapporten. Den kombinerte effekten av at han ble klemt i politigrepet, hjerteproblemene, hans generelle helsetilstand og potensielle rusmidler er den sannsynlige dødsårsaken.

Floyd-familiens advokat Benjamin Crump har manet til fredelige protester, men sier i et intervju med CBS søndag at raseriet som nå utspiller seg i hele USA handler om mer enn George Floyd.

– Det eneste som kan slukke disse brannen er et politi som tar ansvar og likhet for loven. Hverken Floyd-familien eller jeg er enig i at vold er den beste strategien, sier han.







RYDDER OPP: John Erik Stacy (62) er født i Norge, og har bodd i Norge i 20 år. – Det som har skjedd, er ikke bra, sier han.

– Dette gir ingen mening

Utenfor kjøpesenteret i Minneapolis finner VG også norskfødte John Erik Stacy (62), som har blitt sendt ut på opprydning av svigermoren.

– Jeg syns det er synd at det er blitt så store ødeleggelser. Jeg skjønner at folk er opprørte, men dette, her har de gått fra sans og samling, sier Stacy på norsk.

Han er oppvokst i USA, men bodde i Norge i 20 år fra 1983 til 2003.

– Når du ser bildene i mediene, virker som hele verden er i brann. Men nå, når vi er her i dag, ser det bedre ut. Butikkene er ødelagte, men folk er her nå for å vise nestekjærlighet og at de bryr seg om samfunnet, sier han.

VG I MINNEAPOLIS: Thomas Nilsson.

Susan Dyrud McDonald (44) forstår at det som skjedde med George Floyd har vekket sinne og redsel hos svarte amerikanere.

– Jeg forstår ikke dette som nå skjer 100 prosent, men jeg stiller meg bak en tanke om at også jeg, etter å ha vært redd så lenge, kan eksplodere. Men å fortsette å skade byen vår gir ikke mening, og det hedrer i alle fall ikke George Floyd.

– Kan ikke tro at det skjedde her i Minnesota

USAs president Donald Trump har gått kraftig ut mot demonstrantene. Han er blitt beskyldt for å hisse opp stemningen i Minneapolis, og Twitter valgte fredag å skjule en melding der han blant annet skriver at «når plyndringen starter, starter skytingen».

David Molitor (62), som VG møter i nærheten av den nedbrente politistasjonen i byen, mener presidenten bare øker spenningene når han kommer med slike utsagn.

TRIST: – Jeg ser total ødeleggelse, sier David Molitor (62). Han er frustrert over den siste ukens utvikling. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Å se hvordan George Floyd ble behandlet av de som skulle hjelpe ham, politiet, det er en tragedie. De lot ham dø med ansiktet ned mot bakken. Det er en tragedie, og jeg kan ikke tro at det skjedde her i Minnesota, sier han.

Samtidig er han også frustrert over ødeleggelsene demonstrantene har forårsaket.

– Jeg ser total ødeleggelse rundt meg. Jeg ser ikke hvordan volden og disse brannene har noe med det tragiske dødsfallet til George Floyd å gjøre. Jeg forstår frustrasjonen og sinnet. Men å komme og brenne ned sine egne nabolag – hva med de som nå står uten jobb? spør han.

Publisert: 01.06.20 kl. 17:03 Oppdatert: 01.06.20 kl. 17:23

