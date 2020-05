LOVENDE: Ampuller med legemiddelet Remdesivir korkes på en av Gilead Sciences fabrikker i USA. Ny forskning kan tyde på at medisinen kan hjelpe alvorlig coronasyke hvis den gis til rett tid. Foto: Gilead Sciences

Studie tyder på at ebolamedisin kan virke mot corona

Hvis ebolamedisinen Remdesivir gis på riktig tidspunkt, kan den redusere dødeligheten av covid-19 med nær 80 prosent, ifølge en ny studie.

NTB

Nå nettopp

Studien, som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine, er omtalt av flere medier lørdag, blant annet danske Politiken.

Legemiddelet testes også ut ved norske sykehus.

Professor Jens Lundgren fra Rigshopsitalet i København understreker overfor avisen at det er snakk om foreløpige resultater. Men han sier han er overrasket over hvor tydelig effekten later til å være.

Han understreker imidlertid at dette bare gjelder hvis Remdesivir gis på det riktige tidspunktet, før pasienten legges i respirator.

les også Ebolamedisin viser lovende resultater mot coronavirus

Internasjonalt forsøk

– Det endrer fullstendig reglene for hvordan vi skal angripe denne sykdommen – når vi skal sette inn behandlingen, og hva vi skal gjøre med intensivpasienter, sier Lundgren.

Hvis behandlingen ble satt inn omtrent når pasienten fikk behov for oksygentilskudd, døde i forsøket 2,4 prosent av de covid-19-syke som fikk Remdesivir. I faktiske tall tilsvarer det fire av 222 pasienter.

les også Ebolamedisin godkjent mot corona i USA – EU kan følge etter

I placebogruppen døde imidlertid 10,9 prosent av dem som ikke fikk denne behandlingen – 19 av 199.

Dataene kommer fra et stort internasjonalt forsøk der Jens Lundgren er leder for den europeiske delen.

En annen dansk forsker, Anton Pottegård ved Syddansk Universitet, sier til Politiken at det fortsatt mangler opplysninger om medisinens bivirkninger.

HASTEGODKJENT: Remdesivir fikk hastegodkjenning i USA i begynnelsen av måneden, etter at foreløpige resultater fra en statlig støttet studie var lovende. Foto: ULRICH PERREY / POOL

Godkjenning på vei

Legemiddelet er ennå ikke godkjent til behandling av Coronapasienter, men i uken som gikk sa lederen for EUs legemiddelkontor EMA at unionen om kort tid kunne komme til å gi grønt lys.

Remdesivir fikk hastegodkjenning i USA i begynnelsen av måneden, etter at foreløpige resultater fra en statlig støttet studie var lovende. Samtidig som denne studien kom, kom imidlertid en annen, mindre studie som ikke viste noen effekt av legemiddelet, opplyste administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet tidligere i mai.

Publisert: 23.05.20 kl. 21:15

Mer om Coronaviruset studier

Fra andre aviser