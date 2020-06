FORSVANT: Madeleine McCann forsvant da hun var fire år gammel. Nå kommer politiet med ny informasjon, 13 år senere. Foto: LUIS FORRA / LUSA

McCann-saken: Etterlyser informasjon om mistenkt tysker

En 43 år gammel tysker, som sitter fengslet, er mistenkt i Madeleine McCann-saken. Nå etterlyser politiet informasjon om biler fra området.

Scotland Yard offentliggjorde onsdag en rekke nye detaljer rundt den tyske mannen som er mistenkt i forbindelse med Madeleine McCanns forsvinning. Det melder Sky News.

Politiet etterlyser informasjon fra befolkningen om en campingvogn som den 43 år gamle tyskeren skal ha eid. Politiet har beslaglagt campingvognen, og undersøker den for potensielle tekniske spor

De etterlyser også en annen bil mannen eide, av merket Jaguar. 43-åringen skal ha overført bilen til et annet navn dagen etter at McCann forsvant.

Mannen soner i dag en lengre fengselsstraff i et tysk fengsel etter å ha blitt dømt for andre lovbrudd. Navnet hans ble gitt til politiet i 2017, på tiårsdagen etter Madeleines forsvinning.

– Vi vet mye om den mistenkte, men vi må vite mer om hvordan han beveget seg den natten Madeleine forsvant og i dagene før og etter, sier politiinspektør Mark Cranwell.

Politiet avslører at de vet at han var på i leilighetskomplekset like før McCann forsvant.

– Vi vet at han var i leilighetskomplekset den natten hun forsvant, om lag en time før Madeleine sist ble sett ved 21-tiden på kvelden. Da ringte han fra sin portugisiske mobil til en annen portugisisk mobil. Samtalen varte omtrent en halvtime, sier Cranwell.

Politiet ber om tips fra alle som har sett campingbilen og bilen han kjørte på det tidspunktet, og har offentliggjort flere bilder. McCann-familien sier de er takknemlige for den nye informasjonen.

– Vi takker også for politiets fortsatte innsats i saken. Alt vi vil er å finne henne, finne ut av sannheten om det som skjedde, og stille de ansvarlige for retten, sier de i en uttalelse.

Madeleine var nesten fire år da hun forsvant fra ferieleiligheten hun lå og sov i mens foreldrene spiste middag med venner rett i nærheten. Forsvinningen skjedde fra feriekomplekset Oceans Club i Praia da Luz i Algarve-regionen i sørlige Portugal for 13 år siden.

