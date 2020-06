Demonstrasjoner i New Orleans, hvorav en har på seg en T-skjorte med bilde av George Floyd. Foto: Chris Granger / The Advocate via AP / NTB scanpix

Obduksjonsrapport: George Floyd var coronasmittet da han døde

46 år gamle George Floyd, som døde i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis i USA i forrige uke, var smittet med coronaviruset, ifølge en offisiell obduksjonsrapport.

Oppdatert nå nettopp

Den 20 sider lange rapporten konkluderer også at coronasmitten ikke var medvirkende til at Floyd døde.

Hans diagnose hadde vært kjent siden 3. april, og Floyd hadde «mest sannsynlig» ingen symptomer, ifølge rapporten, som også viser til at 46-åringens lunger virket friske, men at enkelte blodårer i hjertet var innsnevret.

Politimannen som knelte på George Floyds nakke, Derek Chauvin, er siktet for drap, bekreftet påtalemyndigheten i Minnesota i går.

Siktelsen mot Chauvin er endret fra uaktsomt drap til «unintentional second degree murder». Dette tilsvarer en skjerping i retning av det som på norsk kalles forsettlig drap.

De tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen av Floyd, er siktet for medvirkning. Påtalemyndigheten har også utstedt arrestordrer på dem.

– George Floyds liv hadde verdi. Vi ønsker rettferdighet, sa Keith Ellison, regjeringsadvokat i delstatsregjeringen i Minnesota, under en pressekonferanse onsdag.

Floyd døde mandag i forrige uke i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis, en hendelse som har ført til store demonstrasjoner i USA. Det har også vært demonstrasjoner i flere andre land.

Den tredje obduksjonsrapporten av Floyd, som er laget av et rettsmedisinsk kontor i Hennepin County i Minnesota, ble offentliggjort onsdag. Rapporten konkluderte også med at Floyd ble drept.

Konklusjonen i rapporten strider mot en foreløpig offisiell rapport som ble laget rett etter at Floyd døde, men er mer i samsvar med en privat obduksjonsrapport som er bestilt fra Floyds familie.

En uttalelse om rapporten ble offentliggjort mandag, mens hele ble offentliggjort onsdag. Her kommer det frem at Floyd hadde flere blåmerker og kutt på hodet, ansiktet, munnen, skuldrene, armene og bena, skriver CNN. Her konkluderes det også med at Floyd ble drept.

Publisert: 04.06.20 kl. 09:10 Oppdatert: 04.06.20 kl. 09:43

Fra andre aviser