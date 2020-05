Raketten Falcon 9 med romkapselen Dragon blir reist i posisjon for oppskytning fra Kennedy Space Center i Cape Canaveral i Florida. Foto: David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Ekspert om den historiske SpaceX-oppskytingen: – Helt unikt

Onsdag går SpaceX’ første bemannede romferd. Det åpner et helt nytt marked i verdensrommet for turister.

Thea Natalie Svendsen

NTB

Nå nettopp

Det er 60 prosent sjanse for at det været blir bra nok til å gjennomføre oppskytningen onsdag, viser de siste værvarslene for Cape Canaveral i Florida.

SpaceX og Nasa lovet tirsdag at sikkerheten til de to astronautene er første prioritet når landets første bemannede romferd på nærmere et tiår skal gjennomføres.

Det er de erfarne astronautene Doug Hurley og Bob Behnken som etter planen skriver seg inn i historien onsdag ettermiddag lokal tid. Da skal SpaceX's rakett Falcon 9 og romkapselen Dragon skytes opp med mål om å nå den internasjonale romstasjonen ISS.

Første private oppskyting

Elon Musks SpaceX er det første private selskapet som sender astronauter ut i rommet, noe bare Russland, USA og Kina har gjort tidligere.

Sist gang astronauter ble sendt opp fra Florida, var i 2011. Da var Hurley pilot på romfergen.

Romfartsekspert ved NTNU, Knut Robert Fossum, legger ikke skjul på at det SpaceX har gjort er helt spesielt.

– Måten kontrakten er satt sammen på, og det selskapet har gjort på kun ti år, er helt unikt.

Ustabilt vær har truet med å utsette oppskytningen av SpaceXs første bemannede romferd. Nå har været lettet og oppskytningen kan trolig gå som planlagt onsdag. Foto: David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Presser prisene

SpaceX er i ferd med å ta over store deler av markedet for satelittoppskytninger. Ikke minst fordi selskapet har mestret teknologien for å gjenbruke bæreraketter.

– Dette gjør det mulig å presse prisene betraktelig. Dermed kan verdensrommet plutselig bli aktuelt for andre enn astronauter.

– Men er en slik tur noe for alle?

– I praksis er det fint mulig for alle, men det finnes nok noen diagnoser og slikt hvor man burde holde seg unna.

Men Fossum presiserer at prisene ennå er for høye for mannen i gata.

– Enn så lenge vil nok dette være for lottomillionærer og andre som tjener bedre enn de fleste. Men det er ingen tvil om at de lykkes med det de gjør. Vi kan dra paralleller til flytrafikken, som heller ikke var for alle og en hver en gang.

Fra lastekapsel til astronauter

SpaceX har siden 2012 sendt opp laste-romkapsler til den internasjonale romstasjonen.

– Det er åpenbart et stort steg å gå fra last til å sende opp to personer som er fedre og har familie, sier visepresident Hans Koenigsmann i SpaceX

Det er Nasa som styrer oppskytningen, men SpaceX som bestemmer og gir det endelige klarsignalet til å starte oppskytingen.

Publisert: 27.05.20 kl. 22:07

Les også

Fra andre aviser