ALENE MED SYV BARN: Zeinab Ahmad Sultan (40) er alene med syv barn etter at mannen ble bortført og drept. Hun tar sterk avstand fra IS og deres ideologi. Foto: Harald Henden/VG

«Vi er stemplet for livet»: Familiene til drepte IS-krigere lever i skjul - og i frykt

NORD-IRAK (VG) Ni av mennene i familien, alle IS-medlemmer, ble drept i luftangrep eller av militser på jakt etter hevn. Kvinnene og barna som overlevde, etter å ha blitt brukt som levende skjold, er nå livredde - og på flukt i eget land.

Nå nettopp







– Vi lever i en tragedie vi aldri vil komme oss ut av.

Syvbarnsmoren Zeinab Ahmad Sultan (40) ser ned i gulvet, og så på sin tante, og på alle barna rundt henne.

Det blå teltet hun sitter i, er mer enn bare et enkelt, midlertidig hjem. Det er også et trygt tilfluktssted for en irakisk storfamilie som har opplevd mer vold, død og brutalitet enn nesten noen andre.

VG har reist til leiren i Nord-Irak der familien befinner seg, for å beskrive situasjonen til IS-tilknyttede familier i det krigsherjede landet. De flere tusen kvinnene, inkludert norske, på den andre siden av grensen, i al-Hol-leiren i Syria, får langt mer oppmerksomhet. I Irak er IS-krigernes familier i større grad glemt.

FØDT I KRIG: Et av barna i familien. Foto: Harald Henden/VG

Etter den brutale krigen mot IS, som startet i 2014, er 1,6 millioner irakere nå på flukt i sitt eget land. For mange familier på flukt, ikke bare de som har direkte tilknytning til IS, har livet stoppet helt opp. Hele familier blir ekskludert fra samfunnet, fordi de blant annet ikke får ID-papirene de trenger.

– En hel generasjon av barn født under IS-styre risikerer marginalisering og statsløshet. Du kan ikke holde et barn ansvarlig for deres slektningers forbrytelser. Disse barna ble bare født på feil sted til feil tid, sier talsmannen for Flyktninghjelpen i Irak, Tom Peyre-Costa til VG.

GLEMT: Sameh Fadel (9) flyktet fra krigen mellom IS og den internasjonale koalisjonen. Familien hennes tør ikke å bevege seg ut av leiren de befinner seg i. Foto: Harald Henden

Alle mennene er drept - familiene brukt som skjold

Tragedien til familien VG møter er dels forårsaket av valgene til de mannlige familiemedlemmene - som ikke lenger lever:

Mennene valgte å bli endel av IS da terrorgruppen stormet inn i nordlige Irak sommeren 2014. Minst fem av dem ble, ifølge familien, aktive krigere - andre ble medlemmer for en kortere periode.

les også IS-kvinnenes ofre forteller: De torturerte og drepte. Nå lyver de

Da den internasjonale koalisjonen, som skulle nedkjempe IS, rykket mot millionbyen Mosul i 2017, forsøkte familien å redde livet ved å flykte dypere inn i IS-kontrollerte områder. De ble fortalt at det var tryggere.

Samtidig ble fem av mennene, alle brødre, drept i ulike luftangrep. Flere av dem ble begravd under ruiner av betong og stål, og ble aldri funnet.

I RUINER: Ifølge Associated Press drepte den internasjonale koalisjonen minst 3200 sivile i angrepet på Mosul. Så mange som 11.000 sivile skal ha blitt drept i kampen om byen. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

De overlevende kvinnene og barna ble nesten daglig fraktet til nye nabolag, til nye bygninger, der de ble bedt om å oppholde seg.

– Vi ble brukt som levende skjold. IS ville holde oss der for å beskytte seg selv. Vi satt bare der og ventet på å dø. Vi var sikre på at vi ikke ville overleve, sier Zeinab til VG.

Hennes egen søster ble drept da koalisjonen bombet en bygning vest i Mosul. Heller ikke hun ble funnet - som så mange tusen andre sivile ofre.

Den USA-ledede koalisjonen, som har sagt «de mangler ressurser til å undersøke antall døde», har hevdet at de kun kan dokumentere 326 sivile dødsfall forårsaket av deres bombing.

Det egentlige tallet er svært mye høyere.

En omfattende undersøkelse fra nyhetsbyrået AP slår fast at mellom 9000 og 11.000 sivile døde i slaget om Mosul, og at koalisjonen og deres irakiske allierte er dokumentert ansvarlige for minst 3200 av drapene.

ALLE SØNNENE DREPT: Nejul Ali Mohammed sier alle hennes åtte sønner er drept. Foto: Harald Henden/VG

Forsto for sent - livet er ødelagt

– Det var total ødeleggelse. Vi så drepte i gatene. Vi var så redde, sier 66 år gamle Nejul Ali Mohammed, som også sitter i det blå teltet i flyktningleiren.

Hun er Zeinabs tante, og av storfamiliens ni drepte menn, var åtte av dem hennes sønner. Hun er tom for ord, og når vi spør hvordan hun føler, slår hun bare ut med armene og strammer leppene.

Idet storfamilien forsøkte å rømme fra krigssonen i 2017, ble tre av de gjenlevende sønnene til Nejul stoppet ved en veisperring av en milits som kjempet mot IS. Mennene ble ført vekk og ble aldri sett igjen.

To av de eldre guttene i teltet, Mahmoud og Hussain på 12- og 13 år, er hennes barnebarn. De vet at de aldri får se faren deres, IS-krigeren, igjen.

– Vår far ble drept av bombene. Vi har sett så mye vold og død, sier de.

TILFLUKT: Leirledelsen sier til VG at 3500 familier, 17.000 mennesker, nå befinner seg i leiren. Foto: Harald Henden/VG

Zeinab og tanten sier de fordømmer IS og alt de sto for, men at de hele tiden ble fortalt at de var «på den gode siden», og at de beskyttet folk mot noe mye verre.

Kvinnene sier at de i starten ikke visste bedre - og stolte på det de ble fortalt. Selvom de nå vet mer, og angrer familiens valg, er det for sent. Tilværelsen de nå lever i, er en konsekvens de må leve med i lang tid:

Nå lever de en flyktningleir i områdene av Nord-Irak som er kontrollert av den kurdiske selvstyremyndigheter. Her har de levd i to år, siden de klarte å rømme. Det er ingen menn igjen i familien.

Fakta om fordrevne i Irak Totalt er 305,376 mennesker fra Mosul på flukt, ifølge IOM.

Tallet på fordrevne innbyggere fra Mosul utgjør en femtedel av totaltallet på mennesker som er fordrevet i Irak.

Fire prosent av Mosuls fordrevne innbyggere planlegger å returnere hjem i løpet av 2019, ifølge REACH.

78 prosent av de fordrevne innbyggerne fra Mosul oppgir at hjemmene deres er skadet eller fullstendig ødelagt, ifølge REACH. Kilde: Flyktninghjelpen

Familien tør ikke å reise tilbake til hjemmet deres, fordi de der sier de vil bli fengslet av militsene som nå har kontroll. Ifølge dem pågår det nå en jakt på tidligere IS-sympatisører.

– Vi er stemplet for livet som «IS». Jeg er stemplet, min tante er stemplet og alle barna er stemplet. De vil finne oss, gå etter oss. Det er ikke trygt noe sted, sier Zeinab.







TØR IKKE VENDE HJEM: Familiens hjem ble ødelagt i bombing, mens IS forsøkte å rekrutere familiens menn. Her er Fadel Hassan (50), Yazi Ahmad (45), Samah Fadel (9), Khaled Fadel (7), Jasim Fadel (18), Mahmoud Fadel (13) i deres midlertidige hjem. Foto: HARALD HENDEN, VG

Hevder Irak ikke vil hjelpe dem

Ifølge tall fra Flyktninghjelpen, som hjelper de internt fordrevne i leiren VG besøker, utgjør de 300.000 fordrevne fra Mosul en femtedel av de totalt 1,6 millioner internt fordrevne i Irak.

Organisasjonen lister opp en rekke utfordringer for disse familiene:

Mangel på ID-dokumentasjon, gjør at barna ikke får lov til å gå på skole eller ta eksamen.

Familiene får ikke helsehjelp som andre irakere, heller ikke medisiner eller sosial hjelp fra myndighetene.

De har har heller ikke bevegelsesfrihet, rett til å søke om jobb og eie land og eiendom.

Flyktninghjelpen mener mangelen på politisk vilje og ressurser fra myndighetene gjør prosessen svært vanskelig.

– Disse barna har ikke opplevd noe annet enn krig, og nå blir de satt til side i utkanten av det irakiske samfunnet av deres regjering, sier organisasjonens talsmann.

Familien VG møter sliter med det samme. De finner fram noen gamle, utdaterte dokumenter, men det hjelper dem ikke. De er ubrukelige.

– Irakiske myndigheter bryr seg ikke om oss. De vil ikke hjelpe oss. For dem vil vi for alltid være «IS».

VET IKKE HVA DE SKAL GJØRE: Fadel Hassan (50), Yazi Ahmad (45) vet ikke hvilken fremtid som venter for deres barn. Foto: Harald Henden/VG

Publisert: 27.09.19 kl. 08:55