TROSSER FAREN: Demonstranter tok i helgen til det Tahrir-torget i Kairo, noe som ingen større folkemengder kritiske til Egypts regime, har gjort på flere år. Foto: STRINGER / EPA

Flere hundre egyptere arrestert etter helg med demonstrasjoner

BEIRUT (VG) Egypts regime har i helgen arrestert flere hundre mennesker som de siste dagene har demonstrert mot landets autoritære president. En høyprofilert menneskerettighetsadvokat ble søndag kveld kastet inn i en minivan og bortført.

Fredag kveld og natt startet det som var svært sjeldne demonstrasjoner i flere byer i Egypt, rettet mot landets president Abdel Fattah al-Sisi.

Å demonstrere mot regimet i Egypt er sett på som svært farlig. I helgen trosset demonstranter over hele landet frykten for å uttrykke sitt sinne mot Sisi.

Ifølge «Den egyptiske kommisjonen for rettigheter og frihet», som The Guardian siterer, er 220 mennesker arrestert i Kairo siden fredag. I tillegg har skal minst 100 mennesker ha blitt arrestert i andre byer som Alexandria, Suez og i Giza.

Innenriksministeriet i landet har ennå ikke kommet med noen offisielle uttalelser om massedemonstrasjonene.

PÅGREPET SØNDAG KVELD: Den anerkjente menneskerettighetsadvokaten Mahienour el Massry ble pågrepet i Kairo søndag kveld. Foto: Privat

Søndag kveld får VG også vite at den profilerte menneskerettighetsadvokaten Mahienour el Massry, har blitt pågrepet. Hun kom ut av en rettsal i Kairo, der hun var på jobb som advokat, da hun plutselig skrek at hun ble bortført. Hun skal ha blitt kastet inn i en minivan og kjørt vekk.

Det er foreløpig ukjent hva som skjer med henne, eller hvor hun befinner seg.

el Massry har også vært fengslet en rekke ganger tidligere for sitt arbeid for menneskerettighetene til Egypts befolkning.

VG snakket med el Massry senest natt til lørdag, da hun beskrev demonstrasjonene i Kairos gater i et intervju.

Hun var da håpefull fordi politistyrkene bruke mindre brutale metoder enn i tidligere protester, men i etterkant av intervjuet har de massive arrestasjonene spredd seg over hele landet.

Oppfordring fra avhopper

Etter at Sisi tok makten i et militærkupp i 2013 har hans regime slått hardt ned på all opposisjon, forbudt demonstrasjoner, fengslet aktivister og opposisjonelle, og stengt uavhengige medier og nettsteder.

Blant landets aktivister og politiske opposisjonelle har det i flere år nå blitt sett på som for farlig å åpent protestere i Kairos gater.

Demonstrasjonene i Egypt kommer samtidig som Sisi er i New York for å delta i FNs generalforsamling.

Demonstrasjoner kommer etter at en tidligere kontraktør ansatt av militæret, Mohammed Ali, reiste fra Egypt til Spania i et selvpåført eksil. Fra Spania har Ali publisert en rekke videoklipp der han angivelig avslører massiv korrupsjon i det egyptiske militæret, som er under Sisis kontroll. Han anklager Sisi for å sløse folkets penger på presidentpalass og overdådige militære byggeprosjekter, inkludert et militæreid luksushotell.

Klippene har gått viralt i Egypt, og Ali har oppfordret folk til å ta til gatene for å felle Sisi.

Tok makten i militærkupp

25. januar 2011 brøt det ut massedemonstrasjoner mot Egypts mangeårige president Hosni Mubarak, som etter tre uker overlot makten til et militærråd.

Det muslimske brorskaps politiske fløy, Frihets- og rettferdighetspartiet, ble størst i valget på nasjonalforsamling som fulgte. Militærrådet oppløste forsamlingen før presidentvalget der Brorskapets kandidat Mohamed Mursi ble Egypts første demokratisk valgte president.

Knapt ett år senere ble Mursi styrtet i et militærkupp, ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi. Egypts regjeringshær slo få uker senere til mot ubevæpnede demonstranter i Kairo og drepte over 800.

Sisi-regimet er anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene.

For ordens skyld: Mahienour el Massry er nær bekjent av VG-reporter Amund Bakke Foss, og var tilstede i hans bryllup.

Publisert: 22.09.19 kl. 22:47







