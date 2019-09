I HARDT VÆR: Det stormer rundt den amerikanske presidenten etter at det ble kjent at han skal være involvert i en varslersak. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump hardt ut mot varsler-anklager: – En absurd historie

President Donald Trump sier han ikke kjenner identiteten til personen som har rettet alvorlige anklager mot ham, etter en samtale han skal ha hatt med en utenlandsk leder.

I kjent stil gikk presidenten tidlig ut på Twitter og avviste det hele som «falske nyheter» fra radikale venstre-demokrater.

Under et møte på Det ovale kontor fredag kveld norsk tid kommenterte han anklagene ytterligere:

– Jeg vet ikke engang hvem du snakker om. Jeg vet ikke identiteten til varsleren. Jeg har bare hørt at det er en partisk person, som betyr at dette kommer fra et annet parti, sa Trump ifølge CNN.

Han kaller det hele for «en absurd historie».

– Jeg har samtaler med mange ledere. Det er alltid anstendig. Alltid passende. På høyeste nivå er det alltid passende. Og i alt jeg gjør, så kjemper jeg for dette landet, siterer nyhetsbyrået AP presidenten på.

Omtales som alvorlig og prekær

Det har stormet rundt Trump etter at storavisene The New York Times og Washington Post torsdag publiserte artikler om det som omtales som en «alvorlig varslersak» rettet mot selveste presidenten.

Dette er det som har kommet frem om saken så langt:

En samtale mellom Trump og en utenlandsk leder skal være årsaken til at det ble opprettet en varslersak. Ifølge Washington Posts kilder skal Trump ha gitt et «løfte». Avisens kilder skal også ha sagt at deler av varslersaken dreier seg om Ukraina. Sistnevnte meldes også av The New York Times

En telefonsamtale Trump hadde med den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelensky, 25. juli skal være i fokus, ifølge ABC News . I en pressemelding fra den ukrainske presidentens kontor heter det at også «etterforskning av korrupsjonssaker som har hemmet forholdet mellom USA og Ukraina» var tema mellom statslederne. Ifølge Det hvite hus var samtalen imidlertid for å gratulere Zelensky med valgseier.

I FOKUS: Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Varselet skal komme fra en person i etterretningsvesenet. Vedkommende skal ha opplevd Trumps handlinger som så alvorlige at det ble gitt beskjed til etterretningens generalinspektør.

Generalinspektøren omtaler saken som både alvorlig og prekær, og sier det dreier seg om «en rekke hendelser».

Det hvite hus har nektet å gi Kongressen innsyn i saken, noe som har fått Demokratene til å reagere kraftig. Demokratene vil blant annet ha tilgang til en utskrift av telefonsamtalen Trump hadde med Ukrainas president 25. juli.

Da Trump fredag fikk spørsmål om han visste om varslerens klage stammet fra samtalen med den ukrainske presidenten svarte Trump «jeg vet virkelig ikke», skriver AP.

STATSBESØK: USAs president Donald Trump og statsminister i Australia Scott Morrison avbildet i Det hvite hus fredag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Medlem av Representantenes hus, Adam Schiff, fortale fredag reportere at han synes det er «dypt forstyrrende» at Det hvite hus virker å vite mer om varslersaken enn Kongressen.

Han la til at saken «fortjener en grundig etterforskning».

– Come hell or high water, det er det vi skal gjøre, sa Schiff.

Publisert: 20.09.19 kl. 20:05







