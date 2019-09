President Vladimir Putin var selv KGB-agent og senere sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB før han ble Russlands leder. USA har ifølge amerikanske medier hatt en spion plassert i Putins indre krets, med tilgang til Putins skrivebord. Foto: AP / NTB scanpix

CNN: – USA trakk ut spion som hadde tilgang til Putins skrivebord

USA har trukket ut en høytstående spion som hadde så god tilgang at vedkommende tok bilder av dokumenter på Vladimir Putins skrivebord, melder CNN.

NTB-AFP

Spionen var plassert på et høyt nivå i Kreml. Vedkommende hadde levert informasjon til USA i flere tiår, og hadde tilgang til president Vladimir Putin. Kilden hadde sendt bilder av høynivå-dokumenter på Putins skrivebord, melder CNN.

Amerikanske agenter trakk ut spionen fra Russland i 2017. Begrunnelsen var at man var bekymret for at president Donald Trump og hans administrasjon kunne komme i skade for å avsløre spionen som følge av Trumps skjødesløse omgang med hemmeligstemplet etterretningsmateriale, ifølge kanalen.

CIA motsier beskrivelsene.

– Misforståtte spekulasjoner om at presidentens håndtering av vårt lands mest sensitive etterretningsarbeid, som han har tilgang til hver eneste dag, skulle ha ført til en angivelig uttrekkingsoperasjon, er unøyaktige, sier CIAs pressesjef Brittany Bramell til CNN.

CIA tilbød seg å hente ut kilden sent i 2016, men informanten nektet, av hensyn til familien. Dette skal ha utløst frykt om at informanten var blitt dobbeltagent. Men noen måneder senere ga kilden etter, skriver New York Times.

Den ikke navngitte spionen gjorde det mulig for USAs etterretning å bekrefte Putins direkte innblanding i presidentvalget i 2016 i favør av Trump og mot Hillary Clinton, skriver avisen. Agenten koblet Putin direkte til hackingen mot Demokratene før valget, skriver avisen.

Ifølge avisen var agenten den mest verdifulle kilden CIA hadde i Russland.

