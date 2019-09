SINNA: – De har kalt inn alle gjestene og krevd store summer. Jeg ble så sinna at jeg bare reiste meg og gikk, sier Espen Frium. Han er på ferie med kona Anna-Karin Frium og to barn. Foto: Privat

Hevder å ha blitt krevd for penger: – Veldig ubehagelig

– Det blir ubehagelig å være her, når de begynner å true gjester med å betale penger, og med at vi ikke kan bo her, sier Espen Frium om hotellet på Ayia Napa. Hotellet sier til VG at de nå har ordnet opp i saken.

Nå nettopp







Natt til mandag bekreftet verdens lengstlevende reiseoperatør Thomas Cook at de går konkurs. Totalt 6000 nordiske reisende rammes av mandagens kanselleringer. Konkursen går ikke bare ut over flypassasjerer, men også hotellgjester.

Ving-turist Espen Frium og familien bor på Adams Beach Hotel på Ayia Napa på Kypros. Nordmannen hevder hotellet mandag krevde betaling fra flere av gjestene, til tross for at de allerede hadde betalt for pakketuren.

– Vi fikk en lapp under døren i dag tidlig, der de ba oss om å ta kontakt med hotellmanageren, forteller han.

Frium tror hotellet fryktet at de ikke skal få betalt på grunn av Thomas Cook-konkursen.

– De måtte ha penger av oss, sa de. Men det er uaktuelt for meg å betale noe som helst, for vi har betalt på forhånd. Jeg ble grinete og sinna. Han sa at vi ville få det igjen når vi kommer til Norge, men dette er lureri fra ende til annen, og veldig ubehagelig for oss, sier han.

Les også: Strandet på grunn av konkurs? Dette har du krav på.

Hotell-sjef: Ingen gjester har betalt dobbelt

Demetris Tsingis, sjef for forretningsutvikling ved Adams Beach Hotel, bekrefter overfor VG at hotellet på et tidspunkt tok kontakt med gjestene for å redegjøre for gjestenes situasjon som følge av konkursen.

Årsaken var at hotellet ikke hadde fått noe offisiell informasjon fra hverken reiseoperatøren eller de skandinaviske, tyske og britiske datterselskapene om hvordan gjestenes hotellopphold skulle betales.

– Vi tok kontakt med gjestene for å høre hvilken informasjon de hadde fått, og se hvilke ordninger vi kunne få på plass for gjestenes del. Da ble enkelte gjester spurt om de var villig til å betale for oppholdet nå, forklarer Tsingis.

Ifølge Tsingis har hotellet nå blitt kontaktet av blant annet Ving, og situasjonen skal være løst. Ingen gjester skal betale for hotellrommene selv, sier han.

– Vårt personale jobber nå med å informere gjestene om dette, og hvis de ikke har fått beskjed, så er beskjeden på vei ut til dem. Så vidt jeg vet har ingen gjester betalt for rommene selv, men hvis det har skjedd, skal de selvsagt få pengene tilbake, sier Tsingis.

Les også: Analytiker tror Ving kan bli kjøpt av private equity-fond

Ving: Gjestene får bli

Ifølge Vings agent har hotellet bekreftet at gjestene får bli boende i henhold til deres hotellbestilling. Det forteller pressesjef i Ving Siri Røhr-Staff. Hun kan ikke bekrefte Frium sin konkrete opplevelse, men skriver til VG at hun «stoler på det kundene våre sier».

– Våre kontraktører er i kontakt med alle hotellene våre for å informere dem om hva som skjer, men dette tar tid og det er mulig at ikke alle har fått beskjed, sier hun og legger til:

– Vi har mange bekymrede gjester og samarbeidspartnere som vi forsøker å informere fortløpende. Vi jobber på spreng for å hjelpe alle og vi har alle tilgjengelige ressurser på plass.

les også Rammet av Thomas Cook-konkursen? Slik får du hjelp

Ving ikke konkurs

Ving opplyste i en pressemelding mandag klokken 9.45 at de er en egen juridisk enhet, og at de derfor ikke er konkurs på nåværende tidspunkt. Dette er også grunnen til at de fremdeles selger billetter på hjemmesiden.

– Det er ingen automatikk i at datterselskapene går konkurs selv om morselskapet gjør det. Vi må gjøre en egen vurdering på situasjonen i Norden, og der er det vi jobber med nå, uttalte informasjonssjef Siri Røhr-Staff.

Mandag kveld opplyses det om at ledelsen i Vinggruppen i Norden «sitter i intense møter». De vil varsle en pressekonferanse når de er klare med en uttalelse.

Publisert: 23.09.19 kl. 19:06







Mer om