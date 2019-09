Tusk tok knallhardt oppgjør med Trumps patriotisme i FN-tale

EU-president Donald Tusk advarer mot nasjonalisme og kaller Trumps meninger «farlige og falske».

Nå nettopp







Uttalelsene kom under Tusks tale til verdenslederne i FNs generalforsamling natt til fredag.

Til tross for at presidenten for Det europeiske råd ikke navnga Trump, kom han gjennom talen med flere tydelige stikk til den amerikanske presidenten.

Trump hadde to dager tidligere forsvart nasjonalisme og snakket om hvordan kloke verdensledere setter sitt eget land først, da han talte under FNs generalforsamling.

GENERALFORSAMLING: President Donald Tusk for Det europeiske råd talte under FNs generalforsamling i FN-hovedkvarteret i New York natt til fredag. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

– Hvis du vil ha frihet, vær stolt over landet ditt. Hvis du vil ha demokrati, hold fast ved statens suverenitet. Og hvis du vil ha fred, elsk nasjonen din, sa Trump, som samtidig advarte mot globalisme.

Tusk var på sin side tydelig på at han ikke støtter disse meningene, som han kaller både falske og farlige.

– De forente nasjoner, som Den europeiske union, skal bidra til å overkomme dette tankegodset.

EU-presidenten pekte på at historien har vist hvor lett det er å forvandle kjærlighet for hjemlandet til hat mot naboland.

les også Vil ha Trump-gransking: Kaller det mafia-oppførsel

les også Urfolksleder om Bolsonaros FN-tale: – Sjokkert

PATRIOTISME: Den amerikanske presidenten Donald Trump snakket om patriotisme da han talte under FNs generalforsamling i New York. Foto: JASON SZENES / EPA

– Ville vært nok å slutte å lyve

Tusk erkjente samtidig at ordet globalisme, som betegner en politisk overbevisning basert på overnasjonale prinsipper, ikke virker appellerende.

– Personlig foretrekker jeg ordet solidaritet. (...) I mitt politiske vokabular betyr globalisme og solidaritet det samme.

Han fortsatte med å insistere på nødvendigheten av samarbeid for å håndtere problemer det globale verdenssamfunnet står overfor – som terror og klimakrisen.

Deretter tok EU-lederen det som fremsto som et oppgjør med den amerikanske presidentens forhold til sannheten.

– For å beskytte sannheten, holder det ikke å anklage andre for å promotere «fake news». Oppriktig talt ville det vært nok simpelthen å slutte å lyve.

Samtidig trakk Tusk frem betydningen av å forsvare presse- og ytringsfriheten, i tillegg til individets frihet.

– Og du må slutte å flørte med diktatorer og autoritære regimer.

les også Washington Post: Trump bløffer stadig oftere

les også Etterretningskomiteens leder om Trump-varselet: Svært urovekkende

Professor: Avhengige av USA

NTNU-professor og ekspert på internasjonal politikk, Jo Jakobsen, mener det er helt tydelig at Tusks uttalelser er rettet mot den amerikanske presidenten.

Han understreker at det ikke er noe galt i Trumps ønske om patriotisme og suverenitet, som det internasjonale systemet er bygget på.

– Det problematiske er hans iver etter å la institusjonene, inkludert FN, forvitre. Det er dette Tusk reagerer på, for han vet at det vil være en helt annen verden dersom det multilaterale rammeverket forsvinner.

NTNU: Professor og ekspert på internasjonal politikk, Jo Jakobsen. Foto: Privat

Jakobsen peker på at USA de siste 70 årene har vært en av de viktigste pådriverne for å etablere de globale institusjonene – inkludert EU.

Dette har imidlertid endret seg etter at Trump ble president.

– Hvis du ikke har støtte fra den mektigste aktøren, blir det vanskelig å drive institusjonene effektivt. Både når det gjelder finansiering, men også politisk støtte til vedtak og resolusjoner.

les også Greta Thunberg slår tilbake mot Trump i talkshow: – Selvsagt kom han til å skrive det

Frykter kollaps av institusjoner

NTNU-professoren tror ikke Trumps opptreden i FNs generalforsamling vil ha en dramatisk effekt, som for eksempel utmelding.

Det henger blant annet sammen med at tankegodset hans ikke har gjennomslag i Kongressen.

– Men det blir en slags manglende tillit til hvor effektive disse institusjonene er. Tilliten til en rekke institusjoner som USA har ledet i over 70 år, har blitt mindre og mindre de siste to-tre årene.

Jakobsen sier at det derfor blir naturlig for europeerne å se for seg en verden der det historiske samarbeidet med USA, ikke lenger er like selvsagt.

I en slik situasjon vil ikke de globale institusjonene ha et lederskap med tilsvarende økonomiske og militære ressurser.

– Det er egentlig Tusk sin bekymring: Hvis USA ikke vil være med, får vi en verden med mer spenninger og nasjonalisme, hvor politiske og økonomiske institusjoner fungerer dårligere.

Professoren mener det er grunn til å tro at institusjonene vil forvitre ytterligere dersom Trump blir gjenvalgt for en ny fire års periode.

– Da er det sannsynlig at man får en kollaps i viktige deler av det multilaterale systemet, som er avhengig av at de store aktørene anerkjenner spillereglene.

Publisert: 29.09.19 kl. 01:37







Mer om