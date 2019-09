Østerrikes tidligere statsminister, 33 år gamle Sebastian Kurz, håper på valgtriumf i Østerrike. Her er han med kjæresten Susanne Thier utenfor et valglokale i Wien søndag. Foto: AP / NTB scanpix

Kurz seiret i Østerrike – må finne nye partnere

Sebastian Kurz og hans konservative parti ÖVP tok en brakseier i nyvalget i Østerrike – men kan få problemer med å danne regjering.

NTB-AFP

Allerede søndag kveld gjorde Kurz tidligere regjeringspartner, det høyrepopulistiske Frihetspartiet (FPÖ), det klar at partiet ikke kommer til å delta i nye regjeringssamtaler, etter at partiet ble den store taperen i valget.

Prognoser fra kringkasteren ORF tyder på at FPÖ får rundt 16 prosent, en tilbakegang på rundt 10 prosentpoeng på to år.

– Det betyr at vi forbereder oss på å være i opposisjon, sier partileder Norbert Hofer.

Velgerne straffet partiet klart etter den såkalte Ibiza-skandalen, som førte til ÖVP-FPÖ-regjeringens kollaps i mai. Da ble det avslørt at daværende FPÖ-leder og visestatsminister Heinz-Christian Strache hadde tilbudt en russisk kvinne lukrative offentlige kontrakter i bytte mot valgkampstøtte.

Kurz øker ledelsen

Derimot ser det ut til at velgerne gir Østerrikes «wonderboy» Sebastian Kurz, som i 2017 kunne smykke seg med tittelen Europas yngste regjeringssjef, fornyet tillit. Ifølge prognosene går ÖVP kraftig fram og ligger an til å få drøyt 37 prosent av stemmene, mot 31,5 prosent for to år siden.

Det sosialdemokratiske partiet SPÖ havner på andreplass med rundt 22 prosent av stemmene, en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2017.

Derimot ligger miljøpartiet De grønne an til å gjøre et brakvalg med hele 14 prosent, opp 10 prosentpoeng fra 2017. Klimasaken har seilt opp som valgets store sak, og fredag demonstrerte titusener i Wien og andre østerrikske byer med tydelige krav om klimahandling.

Vrien regjeringsdannelse

Det kan endre retningen i østerriksk politikk. Men trass i en solid seier har Kurz en vanskelig tid foran seg, spår analytikere.

– Selv med en oppgang søndag, vil Kurz få det vanskeligere nå enn i 2017. Han har ingenting å vinne og alt å tape, heter det i lederen til den østerrikske avisen Die Presse.

Med FPÖ ute av regjeringsdansen, seiler De grønne opp som en mulig regjeringspartner.

Lederen av ytre høyrepartiet FPÖ, Norbert Hofer, ved et valglokale i Pinkafeld i Østerrike søndag. De konservative har ikke utelukket at de vil forsøke å danne en ny koalisjonsregjering med høyrepopulistene, men de vil også se etter alternativer. Foto: Ronald Zak / AP / NTB scanpix

Men allerede søndag gjorde partileder Werner Kogler det klinkende klart at de bare vil vurdere et regjeringssamarbeid dersom Kurz går med på «radikale endringer».

– Vi må se tegn på en snuoperasjon, sa Kogler til østerriksk fjernsyn søndag kveld.

Åpne for venstresamarbeid

I forkant av valget er også et mulig samarbeid mellom ÖVP, De grønne og det liberale partiet Neos blitt nevnt. Neos ligger an til å havne på en femteplass i valget med nesten 8 prosent av stemmene, opp 2 prosentpoeng.

Kurz kan også bli nødt til å søke en bredere koalisjon med det sosialdemokratiske partiet SPÖ. I så fall vil det være en retur til ÖVP-SPÖ-koalisjonen som styrte i 44 år fra 1945.

Kurz har også åpnet for å danne en mindretallsregjering, men løsningen kan potensielt føre til ytterligere politisk ustabilitet og kan utløse nytt nyvalg.

Forhandlinger mellom partiene er uansett ventet å ta tid. Til slutt er det president Alexander Van der Bellen, tidligere leder for De grønne, som skal godkjenne den nye regjeringen.

