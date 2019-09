Østerrikes tidligere statsminister, 33 år gamle Sebastian Kurz, håper på valgtriumf i Østerrike. Her er han med kjæresten Susanne Thier utenfor et valglokale i Wien søndag. Foto: AP / NTB scanpix

Konservative Kurz håper på valgseier i Østerrike tross Ibiza-skandalen

Sebastian Kurz og de konservative ligger an til å gjøre comeback og vinne søndagens valg i Østerrike. Men veien til regjeringsmakt kan bli lang.

– Vi har et klart mål for dette valget. Å bli nummer én, sa den 33 år gamle tidligere statsministeren Sebastian Kurz da han avla stemme i Wien.

Hans parti, det konservative Folkepartiet (ÖVP) ligger an til å få 33 prosent av stemmene, en liten økning fra oppslutningen for to år siden. ÖVP kan imidlertid få vanskeligheter med å finne samarbeidspartnerne som trengs for å danne en flertallsregjering.

– Selv med en oppgang søndag, vil Kurz få det vanskeligere nå enn i 2017. Han har ingenting å vinne og alt å tape, heter det i lederen til den østerrikske avisen Die Presse.

– Mye kaos

I 2017 ble en 31 år gammel Kurz den yngste regjeringssjefen i Europa. Men i mai kollapset regjeringen hans da koalisjonspartner, ytre høyre-partiet Frihetspartiet (FPÖ), ble avslørt i en skandale.

Da publiserte tyske medier en video som viste at daværende FPÖ-leder og visestatsminister, Heinz-Christian Strache, tilbød en russisk kvinne lukrative offentlige kontrakter i bytte mot valgkampstøtte. Kvinnen hevdet at hun var niesen til en russisk oligark, og opptaket er gjort i en villa på den spanske ferieøya Ibiza.

Samme dag som Strache gikk av, varslet Kurz nyvalg. Søndag kunne rundt 6,4 millioner stemmeberettigede i Østerrike gå til urnene.

– Vi har hatt altfor mye kaos de siste månedene, sier en av dem, Clara Heisinger.

Mulig FPÖ-retur

Kurz har ikke utelukket at han nok en gang kan danne regjering sammen med FPÖ og gjenskape koalisjonen. Ungarns statsminister Viktor Orbán og andre nasjonalister har omtalt samarbeidet som en modell for Europa.

– Vi stemmer for å avgjøre hva slags retning vi skal gå i – Orbáns og populistenes, eller om vi skal forbli Europa-orientert, sier den 29 år gamle velgeren Gabriel Steiner i Wien.

Lederen av ytre høyrepartiet FPÖ, Norbert Hofer, ved et valglokale i Pinkafeld i Østerrike søndag. De konservative har ikke utelukket at de vil forsøke å danne en ny koalisjonsregjering med høyrepopulistene, men de vil også se etter alternativer. Foto: Ronald Zak / AP / NTB scanpix

FPÖ har klart å bevare en oppslutning på rundt 20 prosent på målingene, til tross for Ibiza-saken, men ferske anklager om overtramp har rammet partiet den siste uken.

Kurz har advart sine tilhengere om at venstrevridde partier kan gå fram mer enn anslått og samle seg i en koalisjon uten ham.

Målinger viser at en regjering uten Kurz ikke er særlig sannsynlig, men 33-åringen kan havne i en situasjon der han må åpne for samarbeid med venstresiden.

Miljøsaken

Innvandring er ikke lenger en toppsak blant østerrikske velgere, slik det var i 2017. Isteden er det klimasaken som har seilt opp som valgets store sak. Titusener demonstrerte fredag i Wien og andre østerrikske byer, med tydelige krav om klimahandling.

Kurz har ikke utelukket at de konservative vil forsøke å danne en ny koalisjonsregjering med høyrepopulistene, men de vil også se etter alternativer.

Det grønne alternativ kan bli et av valgets store vinnere. Miljøpartiet har på målinger fått 13 prosents oppslutning, opp 10 prosentpoeng siden 2017.

Et samarbeid mellom ÖVP, Det grønne alternativ og det liberale partiet NEOS er dermed et alternativ.

Sosialdemokratene

Kurz kan også bli nødt til å søke en bredere koalisjon med sosialdemokratene SPÖ, som på målinger har rundt 22 prosent. I så fall vil det være en retur til ÖVP-SPÖ-koalisjonen som styrte i 44 år fra 1945.

Selv har Kurz åpnet for å danne en mindretallsregjering, men løsningen kan potensielt føre til ytterligere politisk ustabilitet og kan utløse nytt nyvalg. Forhandlinger mellom partiene er uansett ventet å ta måneder og til slutt er det president Alexander Van der Bellen, tidligere leder for miljøpartiet, som skal godkjenne ny regjering.

