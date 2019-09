VENNLIG HILSEN: President Donald Trump og hans ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj møttes i forbindelse med FNs generalforsamling onsdag denne uken. FOTO: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Varsler: Det hvite hus forsøkte å legge lokk på Ukraina-samtale

Varsleren anklager Det hvite hus for å ha forsøkt å skjule hva som ble sagt i telefonsamtalen med Ukrainas president.

Oppdatert nå nettopp







Den mye omtalte varslerrapporten ble offentliggjort torsdag ettermiddag norsk tid.

– Jeg har mottatt informasjon fra flere myndighetspersoner om at presidenten i USA bruker makten til hans kontor for å anmode et fremmed nasjon om å blande seg inn i valget i 2020, heter det.

les også Etterretningskomiteens leder: - Svært urovekkende

Varsleren uttrykker bekymring over hva dette har å si for USA nasjonale sikkerhet og hvordan dette kan utgjøre en fare for at fremmede makter kan blande seg inn i amerikanske valg.

«Ble dirigert»

Varslingssaken er bakgrunnen for at toppdemokrat Nancy Pelosi gikk inn for å stille Trump for riksrett.

Les mer: Dette kan riksrettsaken bety for Trump

Varsleren hevder at det i dagene etter samtalen ble forsøkt å legge lokk på situasjonen.

– Ansatte i Det hvite hus sa til meg at de av advokater i Det hvite hus ble «dirigert» til å fjerne den elektroniske utskriften fra datasystemet som slike utskrifter lagres i for koordinering, ferdigstilling og distribuering til ansatte på regjeringsnivå.

Det hevdes videre at utskriften ble lastet opp i et separat system som ellers brukes til å lagre og håndtere klassifisert informasjon av en spesielt sensitiv natur.

Varsleren skriver at ansatte i Det hvite hus har opplyst at det ikke er første gang et referat blir lagt i dette systemet for å skjule politisk sensitiv informasjon.

Les hele Trump-varselet i billedgalleriet under:























Flere skal ha vært bekymret

Den anonyme varsleren hevder at flere i Det hvite hus har uttrykt bekymring over telefonsamtalen med Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

– De var vitner til at presidenten misbrukte stillingen sin for personlig gevinst.

Det skal ha vært opp mot et dusin vitner til samtalen, som nå altså kan føre til at presidenten blir stilt for riksrett.

Samtaler med Giuliani

Varsleren skriver også at presidentens personlige advokat Rudolph Giuliani og justisminister William Barr har vært involvert i å legge press på Ukraina.

Varsleren opplyser at det 2. august ble holdt et møte mellom advokat Giuliani og Zelenskyjs rådgiver Andrij Yermak, som en direkte oppfølging av telefonsamtalen mellom presidentene.

– Annenhånds informasjon

Donald Trump selv har avvist at han presset den ukrainske presidenten og kaller saken en «heksejakt». Torsdag anklaget han Demokratene for å lene seg på annehånds informasjon:

Pelosi: - Dekkoperasjon

Lederen av Demokratene i Representanes hus, Nancy Pelosi, sier Det hvite hus har forsøkt å dekke over Ukraina-saken.

– Varselet slår fast at Det hvite hus forsøkte å låse ned alle registreringer av samtalen, spesielt ord for ord-transkripsjonen. Det førte til at varsleren hadde grunn til å tro at de, Det hvite hus, forsto alvoret av hva som foregikk i den telefonsamtalen, sier Pelosi.

RETTER FINGEREN MOT PRESIDENTEN: Toppdemokrat Nancy Pelosi under en pressekonferanse torsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Hun sier at varselet beskriver at Det hvite huset misbrukte et elektronisk system for å gjemme informasjon av politisk interesse.

– Det er en dekkoperasjon.

les også Derfor kan Trumps samtale med Ukraina ende med riksrett

Publisert: 26.09.19 kl. 14:57 Oppdatert: 26.09.19 kl. 19:31







Mer om