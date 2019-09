ALLIERTE: President Donald Trump og hans ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj holdt et møte i forbindelse med FNs generalforsamling onsdag denne uken. Foto: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVI

Varsler: Det hvite hus forsøkte å legge lokk på telefonsamtalen

«Jeg har mottatt informasjon fra flere myndighetspersoner om at presidenten i USA bruker makten til hans kontor for å anmode et fremmed nasjon om å blande seg inn i valget i 2020.»

Slik starter varselet som er sendt til lederen for etterretningskomiteen, Richard Burr, og Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Videre skisserer varsleren hvordan hen mener USAs president Donald Trump har misbrukt sin makt til å etterforske sin største politiske rival. Det pekes også på at presidenten personlige advokat Rudolph Giuliani er en sentral figur i denne saken.

Varsleren uttrykker bekymring over hva dette har å si for USA nasjonale sikkerhet og hvordan dette kan utgjøre en fare for at fremmede makter kan blande seg inn i amerikanske valg.

Identiteten til varsleren er ikke kjent.

– Presidenten misbrukte stillingen sin

Dette er altså det mye omtalte varselet som fikk demokrat og flertallsleder Nancy Pelosi til å slå fast at de går inn for å stille Trump for riksrett.

Varselet slippes samtidig som USAs fungerende nasjonale etterretningsdirektør Joseph Maguire skal møte i høring i Kongressen.

Den anonyme varsleren hevder videre at flere i Det hvite hus har uttrykt bekymring over telefonsamtalen med Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

– De var vitner til at presidenten misbrukte misbrukte stillingen sin for personlig gevinst.

Det skal ha vært opp mot et dusin vitner til samtalen, som nå altså kan føre til at presidenten blir stilt for riksrett.

Hevder utskrift ble forsøkt fjernet

Kanskje viktigst av alt, varsleren hevder at det i dagene etter samtalen ble forsøkt å legge lokk på situasjonen.

– Ansatte i Det hvite hus sa til meg at de av advokater i Det hvite hus ble «dirigert» til å fjerne den elektroniske utskriften fra datasystemet som slike utskrifter lagres i for koordinering, ferdigstilling og distribuering til ansatte på regjeringsnivå.

Det hevdes videre at utskriften ble lastet opp i et separat system som ellers brukes til å lagre og håndtere klassifisert informasjon av en spesielt sensitiv natur.

Donald Trump selv har avvist at han presset den ukrainske presidenten og kaller saken en «heksejakt».

