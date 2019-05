SKAL VÆRE I SIKKERHET: Asia Bibi har bodd på hemmelig adresse siden hun ble frikjent fra dødsdommen i fjor. Nå har hun ankommet Canada. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Den kristne pakistaneren Asia Bibi har ankommet Canada

Den kristne pakistaneren Asia Bibi (47), som ble frikjent fra dødsdommen i hjemlandet i fjor, har ankommet Canada.

Det skriver CNN.

Bibi var den første kvinnen i pakistansk historie som ble dømt til døden for å ha krenket profeten Muhammed. I ni år satt hun fengslet med dødsdommen hengende over seg, før hun ble frikjent av landets høyesterett i oktober i fjor.

En frikjennelse som utløste raseri blant islamister i Pakistan , som tok til gatene med voldelige protester og slagord som «heng Asia!».

Frifinnelsen ble imidlertid lovpriset internasjonalt, og Bibi har hatt tilhold på en hemmelig militært bevoktet adresse i Pakistans hovedstad Islamabad, mens hun forsøkte å komme seg ut av landet.

PROTESTER: Det vakte store protester blant islamister i Pakistan da Asia Bibi ble frikjent fra blasfemi-dødsdommen i fjor. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Strengeste blasfemilov i verden

Bibi har vært skilt fra sine fem barn siden hun gikk i skjul, og barna var allerede på plass i Canada da Bibi ankom, skriver CNN.

– Hun skal til Ottawa i Canada. Døtrene hennes er der allerede, og mannen hennes skal bli med. Pakistanske myndigheter har ikke autoritet til å nekte henne utreise, sa Bibis advokat Saif-ul Mulook (63) til VG under et Oslo-besøk tidligere i år.

Den pakistanske blasfemiloven er den strengeste i den muslimske verden, og den anvendes hyppig, og rammer ofte, de religiøse minoritetene i landet.

Punktene i loven er som følger:

§ 295A: Bevisste og ondsinnede handlinger med intensjon om å fornærme religiøse (inntil ti års fengsel).

§ 295B: Skjending av Koranen (livstid).

§ 295C: Nedsettende bemerkninger om profeten Muhammed (dødsstraff).

I OSLO: Den pakistanske advokaten Saif-ul Mulook (63) besøkte Oslo i mars, etter invitasjon fra misjons- og menneskerettighetsorganisasjonen Stefanusallianse. Foto: Harald Henden

Dømt til døden for å drikke vann

Det var en episode i juni 2009 som skulle forandre fembarnsmorens liv.

Hun jobbet som gårdsarbeider i Punjab-provinsen, og høstet bær sammen med sine kvinnelige kolleger. I ferd med å drikke vann av en brønn ble hun konfrontert av en nabokvinne, som Bibis familie skal ha vært i strid med angående tilgang til noe jord.

Nabokvinnen skal ha nektet Bibi å drikke av samme vannkilde som muslimene, og kalt henne en «uren kristen».

Bibi skal ha svart at Jesus døde på korset for henne, og spurt muslimene om hva deres profet hadde gjort for menneskeheten. Deretter skal flere kvinner ha gått til angrep på Bibi.

Publisert: 08.05.19 kl. 09:13