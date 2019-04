ANTATT TERRORLEDER: IS-tilhengere har lagt ut bilde av det som skal være Zahran Hashim, også kjent som Abu Ubaida. Foto: Skjermdump

Sri Lankas president: Antatt terrorleder er død

Srilankiske Zahran Hashim, lederen for gruppen som antas å stå bak terroren i påsken, er død, bekrefter Sri Lankas president.

NTB

Hashim, som ledet den lokale islamistgruppen NTJ, var en av mennene i videoen som IS publiserte da gruppen tok på seg skylden for angrepene på Sri Lanka .

Minst 250 mennesker ble drept da hotellet Shangri-La, to andre hoteller og tre kirker ble angrepet søndag.

Myndighetene har sagt at Zahran trolig sto i spissen for ett av selvmordsangrepene første påskedag, men har så langt ikke identifisert ham blant levningene.

– Etterretningstjenester har sagt til meg at Zahran ble drept under angrepet mot Shangri-La, sier president Maithripala Sirisena til pressen i Colombo fredag.

Sverget troskap til IS

Myndighetene har omtalt selvmordsbomberne som utbrytere fra de to små, ytterliggående islamistgruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim (JMI).

Etterforskerne jobber også med å finne ut om gjerningsmennene fikk hjelp fra IS. Den ytterliggående islamistgruppen som oppsto i Syria og Irak, publiserte to dager etter terroraksjonen en video med åtte menn som sverger troskap til IS' leder. En av mennene på videoen er identifisert som Zahran Hashim, som også går under navnet Mohammed Zahran.

Sri Lankas statsminister sa i et intervju med nyhetsbyrået AP torsdag at selvmordsbomberne var velstående nok til at de kan ha finansiert hele terroraksjonen på egen hånd. Men de må ha fått hjelp utenfra til trening og bombeproduksjon, mener Ranil Wickremesinghe.

Hovedmistenkt

Zahran ble utpekt som hjernen bak angrepene den 23. april. Ifølge The Telegraph skal han i løpet av de siste årene ha fått tusenvis av følgere i sosiale medier, hvor han har holdt flammende innlegg og oppfordret til vold.

President Sirisena sa fredag at Zahran Hashim hadde med seg en annen selvmordsbomber, identifisert bare som Ilham, i angrepet mot Shangri-La. Informasjonen kommer fra Sri Lankas militære etterretningstjeneste og er delvis basert på overvåkningsbilder fra åstedet, ifølge Sirisena.

Siden det var usikkert om Hashim var i live, har srilankiske sikkerhetsstyrker de siste dagene vært på desperat jakt etter ham. Hashim var regnet som en hovedmistenkt og antas å være rundt 40 år.

Han var relativt ukjent før angrepene, men lokale muslimske ledere har sagt at de meldte fra om ham til myndighetene flere ganger på grunn av hans ekstremistiske holdninger og oppførsel.

Publisert: 26.04.19 kl. 08:38 Oppdatert: 26.04.19 kl. 08:55