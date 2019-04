PRESIDENT: Maithripala Sirisena i Sri Lanka. Foto: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Sri Lankas president: – Fikk ikke rapporten som advarte om angrep

President Maithripala Sirisena sier han ikke fikk etterretningsrapporten som advarte om angrep på kirker i Sri Lanka. Nå forventer han å bytte ut forsvarsledelsen i løpet av det neste døgnet.

Det melder Reuters, som har sett etterretningsrapporten.

I rapporten, som skal være datert 11. april i år, fremgår det at en utenlandsk etterretningstjeneste har advart myndighetene om mulige angrep på kirker utført av lederen for gruppen.

Mandag skrev Reuters at statsminister Ranil Wickremesinghe ikke hadde blitt orientert om rapporten, på grunn av en feide mellom han og Sirisena.

Tirsdag sier presidenten at heller ikke han visste om etterretningsrapporten, og at han nå forventer å bytte ut forsvarsledelsen i løpet av det neste døgnet, ifølge nyhetsbyrået.

Hatpredikant mistenkt

Myndighetene mener at det er islamistgruppen National Thowheed Jamath står bak de brutale angrepene første påskedag, hvor minst 321 ble drept.

Flere utenlandske medier har tidligere skrevet at islamistgruppen varslet om angrep 4. april i år.

IS tirsdag ettermiddag med en offisiell erklæring der de tar på seg skylden for angrepene. I erklæringen navngir IS syv personer som de sier står bak angrepene.

De syv kalles ifølge IS for Abu Ubayda, Abu al-Mukhtar, Abu Khalil, Abu Hamza, Abu al-Bara’a, Abu Muhammad og Abu Abdullah.

PROPAGANDABILDE: Dette skal ifølge IS være gjerningsmennnene bak terrorangrepene i Sri Lanka. Foto: Skjermdump

Kort tid etterpå publiserte IS’ propagandabyrå Amaq en artikkel og et bilde som viser syv maskerte menn stående fremfor et IS-flagg.

I midten står en mann uten maske, angivelig er dette Zahran Hashim, som srilankisk etterretning har pekt på som hjernen bak de brutale angrepene, ifølge The Telegraph. Han skal være lederen av islamistgruppen National Thowheed Jamath.

Publisert: 23.04.19 kl. 18:18 Oppdatert: 23.04.19 kl. 18:42