GJERNINGSPERSONENE: Eric Harris og Dylan Klebold inne på skolen under angrepet. Bildet stammer fra et overvåkningskamera. Foto: Gary Caskey / REUTERS

20 år etter Columbine-massakren: Beklager at vi ikke klarte å stoppe skoleskytingene

Hun opplevde at faren ble skutt og drept under skoleskytingen ved Columbine High School 20. april 1999. Nå beklager hun til de som i fjor opplevde skoleskytingen i Parkland i Florida.

Mindre enn 10 minutter siden







– Det føles nesten som at dette 20 årsjubileet er å gi stafettpinnen videre mens vi sier «vi beklager at vi ikke klarte å stoppe dette. Vi beklager at vi ikke kunne gjøre mer.»

Ordene tilhører Coni Sanders. Hun var ikke selv elev på Columbine, men hennes pappa Dave Sanders var lærer der. Han ble skutt og drept, sammen med 12 elever da to avgangselever ved skolen gikk til angrep med skytevåpen.

Det er i en samtale med Mei-Ling Ho-Shing, som overlevde massakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida i februar 2018 Sanders føler behov for å beklage at de som ble rammet for 20 år siden ikke har klart å gjøre mer for å forhindre nye skoleskytinger i USA .

MISTET FAREN: Coni Sanders fotografert i sitt hjem i mars i år. I 20 år har hun levd uten faren Dave. Foto: David Zalubowski / AP

Siden Columbine-skytingen har nesten 250 personer, ifølge Wikipedia, blitt drept i flere titalls skoleskytinger i landet.

I mange av skoleskytingene har kun én person omkommet, men flere av episodene har krevd mange liv. Som i Parkland, der 17 personer mistet livet.

Uklart motiv

Massakren på Columbine var den andre skoleskytingen i amerikansk historie der et tosifret antall mennesker ble drept (den første var i Austin i Texas i 1966), og har i ettertid nærmest blitt et symbol på starten på de mange masseskytingene med høye dødstall som USA dessverre har blitt så vant til – enten de er på skoler, eller andre steder.

Særlig den Oscar-vinnende dokumentarfilmen «Bowling for Columbine», av filmskaperen og aktivisten Michael Moore, gjorde akkurat denne hendelsen ekstra kjent over hele verden.

arrow-left











arrow-right expand-left COLUMBINE-MASSAKREN: 20. april 1999 ble 13 mennesker drept på en videregående skole i Colorado. Her blir en ung jente hjulpet av medelever.

Det er fremdeles noe uklart hva som var motivet til Eric Harris og Dylan Klebold da de tok seg inn på skolen i delstaten Colorado, men det har kommet frem at de ønsket å gjennomføre en terrorhandling som kunne matche bomben som gikk av i Oklahoma City fire år tidligere.

De to planla angrepet, som skadet 21 personer i tillegg til de drepte, i rundt ett år. I tillegg til skytevåpen hadde de også hjemmelagde bomber. En av disse var plassert i skolens kantine, men det var også satt ut bomber på parkeringsplassen og et helt annet sted med det formål å sende nødetatene et annet sted først.

De to gjerningsmennene tok sine egne liv før de ble pågrepet. De ble funnet på skolens bibliotek sammen med 10 av de drepte.

Våpenlover

Coni Sanders og Mei-Ling Ho-Shing møttes nylig i regi av CNN sammen med seks andre overlevende fra Columbine og Parkland. I møtet snakket de blant annet om frustrasjonen over de stadige skoleskytingene i landet deres.

Etter Parkland-skytingen har flere av ungdommene som overlevde der vært svært synlige i den amerikanske våpendebatten. De fleste av dem med et klart ønske om strengere våpenlover.

SÅRET: En elev ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida blir fraktet bort på båre. Foto: John McCall / AP

På 20 år siden Columbine mener de at lovene utviklet seg i feil retning. Skoleskytinger er blitt så vanlig i USA at skoler over hele landet øver på hva de skal gjøre dersom de blir utsatt for angrep.

Blant dem som øver i dag er barna til de som overlevde massakren 20. april 1999.

– Det faktum at Columbine-generasjonen opplever det er kvalmende for meg, sier Zach Cartaya.

Her kan du lese saker VG Nett skrev for 20 år siden om massakren:

Publisert: 20.04.19 kl. 03:02