IKKE FUNNET: Duke Flores (6) er savnet i Apple Valley i California. Foto: Apple Valley Police Department

Moren og tanten siktet for drapet på Duke (6)

Duke Flores (6) er forsvunnet. Nå er moren og hennes tvillingsøster siktet for å ha drept ham.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter politiet i San Bernardino i California lørdag.

Det hele startet torsdag da politiet rykket ut etter en bekymringsmelding fra et familiemedlem. Da de kom frem møtte de moren, som fortalte at hun ikke hadde sett sin seks år gamle sønn på rundt to uker, opplyser politiet i en pressemelding.

Mens moren ble arrestert for ikke å ha meldt ham savnet, ble det satt i gang leteaksjon etter 6-åringen, som ifølge ABC News er autist.

Etter undersøkelser i hjemmet, hvor blant annet to biler ble tauet bort, ble den 29 år gamle moren fredag siktet drap etter å ha vært avhørt. Lørdag ble også hennes tvillingsøster siktet for drapet – til tross for at Duke ennå ikke er funnet.

– Etterforskningen pågår fortsatt, og vi fortsetter søket etter Duke, står det i pressemeldingen.

Duke bodde ifølge ABC sammen med sin mor, hennes tvillingsøster og to andre barn. Det skal ha vært de to drapssiktedes mor som ringte inn bekymringsmeldingen.

les også Avslører detaljer rundt fem år gamle AJs død

Ingen har sett 6-åringen siden 14. april, og da bestemoren ble bekymret fikk hun beskjed om at Duke hadde forsøkt kvele en baby med en pute, og blitt sendt til et mentalsykehus. Da bestemoren fant ut at det ikke stemte, tok hun kontakt med politiet.

– Kanskje de så ham med puten, ble sure og det gikk for langt. Jeg vet ikke, sier hun til ABC.

Ifølge CBS forteller et annet familiemedlem at moren forandret forklaring om hvor Duke var, etter først å ha fortalt at han var hos en tante.

– Senere fortalte hun at han lekte utenfor huset, og at han plutselig var borte.

Publisert: 28.04.19 kl. 04:58 Oppdatert: 28.04.19 kl. 05:08