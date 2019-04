ØDELAGT: Slik så det ut inne i York Minster etter brannen i 1984. Katedralen ble bygget opp igjen i løpet av fire år. Foto: PA / PA Wire

Disse europeiske katedralene sto i brann – og ble bygget opp igjen

Parisere kunne bare stå i sjokk og se på da den ikoniske katedralen Notre-Dame plutselig sto i brann mandag kveld. I løpet av de siste 100 årene har flere europeiske katedraler vært rammet av katastrofer, men senere blitt gjenreist.

Frankrikes president Emmanuel Macron var tidlig ute mandag med å love at katedralen skulle tilbake til sin gamle prakt igjen.

– Dette dreier seg om vår historie, vår litteratur, vår fantasi – stedet der vi opplevde våre største øyeblikk, våre epidemier, kriger og frigjøringer, sa han.

Notre-Dame er nå den siste i en lang rekke av katedraler som har vært offer for brann og katastrofer.

FØR OG ETTER: Bildet til venstre viser Notre-Dame før brannen. Andre europeiske katedraler har blitt ødelagt, og senere bygget opp igjen. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

1984: York Minster

HVA SKJEDDE: Tidlig om morgenen den 9. juli slo lynet ned i den sørlige delen av tverrskipet på York Minster, en katedral bygget i stein og tre i den engelske byen York. Det var nok til å sette fyr på hele denne delen av kirken.

SKADE: Det tok fyr i hele taket på den sørlige delen av tverrskipet. I likhet med Notre-Dame, kollapset taket i løpet av kort tid.

I DAG: Katedralen ble gjenreist i 1988, fire år etter brannen. Ifølge bygningsarbeideren John David, som jobbet med rekonstruksjonen, ble det brukt tradisjonelle metoder. Han sier til BBC at det vil være «ganske overkommelig» å reparere Notre-Dame med en lignende fremgangsmåte.

YORK MINISTER: Katedralen i den engelske byen York tok fyr i 1984 etter at lynet slo ned i den sørlige delen av tverrskipet. Foto: Danny Lawson / PA Wire

1945: Frauenkirche i Dresden

HVA SKJEDDE: Andre verdenskrig nærmet seg slutten, og seieren nærmet seg for de allierte. 13. februar 1945 ble et stort område i den tyske byen Dresden bombet sønder og sammen. Katedralen Frauenkirche i sentrum av byen ble totalskadet innvending i angrepet, men utrolig nok sto ytterveggene igjen. Det holdt bare i to dager, og katedralen kollapset den 15. februar.

SKADE: Etter bomberaidene og den påfølgende brannen sto katedralbygningen igjen, utbrent. Flammene og den ekstreme varmen hadde slukt alt av treverk, men den delen av konstruksjonen som var av stein holdt altså i to dager til. Til slutt ble vekten av kuppelen for tung, og hele bygget raste.

I DAG: Først i 2005 var katedralen gjenreist, men da som en tro kopi av den originale som gikk tapt under krigen. Dagens katedral er bygget i henhold til de originale tegningene, med materialer som samsvarer med det som originalt var brukt, men ved hjelp av moderne teknologi.

1940–45: Kölnerdomen

HVA SKJEDDE: Kölnerdomen er blant Tysklands mest kjente landemerker, og er i likhet med Notre-Dame står den på Unescos verdensarvliste. Den fikk også hard medfart under andre verdenskrig: Katedralen ble bombet 14 ganger i løpet av krigen, og truffet av flere titalls brannbomber.

SKADE: Til tross for de gjentatte forsøkene ble ikke Kölnerdomen jevnet med jorden i løpet av krigen, men holdt stand. Det hjalp også at middelaldervinduene var fjernet, og uvurderlige gjenstander beskyttet, da bombene falt.

I DAG: Allerede i 1948 var bygningen i stor grad restaurert. Det er imidlertid fortsatt skader på katedralen den dag i dag.

KÖLNERDOMEN: Under andre verdenskrig ble katedralen bombet gjentatte ganger. Bildet er tatt under «Rosenmontag» feiringen i Köln. Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters

1936: Santa Maria del Mar i Barcelona

HVA SKJEDDE: Under den spanske borgerkrigen, nærmere bestemt i 1936, brant katedralen Santa Maria del Mar i elleve dager til ende. Brannen avdekket allerede eksisterende skader fra helt tilbake til 1300-tallet, da katedralen ble bygget.

SKADE: Det meste av interiøret i katedralen ble ødelagt i brannen, i tillegg til et alter fra Barokken og det omfattende arkivet. Kun vegger, søyler og noen få vinduer sto igjen, men på utsiden var katedralen, som i stor grad er bygget av stein, ganske uberørt.

I DAG: Katedralen står fortsatt, men avbildninger og interiør som gikk tapt i brannen er ikke erstattet. De fleste skadene ble reparert i løpet av de neste 13 årene, og i 1990 var arbeidet utført.

BOMBET: Katedralen i Remis i Frankrike tok fyr etter bombingen under første verdenskrig. Taket kollapset og vinduer og søyler ble ødelagt. Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

1914: Notre-Dame-de-Reims

HVA SKJEDDE: Under første verdenskrig var Reims en av byene som ble truffet hardt av tyske styrker. Katedralen Notre-Dame, naturligvis ikke å forveksle med den i Paris, tok fyr etter å ha blitt gjentatte ganger truffet av artilleri.

SKADE: Hele bygningen tok fyr etter bombingen, noe som førte til at taket kollapset og vinduer og søyler ble ødelagt. I tillegg ble en rekke skulpturer skadet.

I DAG: Restaurering av katedralen startet allerede i 1919, og den var klar for gjenåpning i 1938.

19.04.19 kl. 23:14