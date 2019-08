Ekspert etter tredje bombeangrepet på tre uker: - Dødelige angrep skjer hele tiden

Angrepet fredag skjer bare ti dager etter at en bombe eksploderte ved Mission Road i Quetta. En person mistet livet og ti ble skadet i angrepet, skriver Dawn.

30. juli i år ble minst fem mennesker drept og over 25 skadet da en bombe eksploderte nær en politistasjon.

24. mai ble minst to drept og over 20 såret da en bombe eksploderte under en fredagsbønn i en moské.