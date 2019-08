PRØVDE Å HJELPE: Nabo Deborah Golden snakker med politiet etter angrepet på niåringen. Foto: Max Ortiz / Detroit News / AP

Ni år gammel jente drept av tre hunder

En 33 år gammel mann er tiltalt for drap etter at tre av hundene hans rømte fra bakgården og angrep ni år gamle Emma Hernandez i Detroit i USA.

– Jeg prøvde mitt beste. Jeg prøvde hjerte- lungeredning. Jeg prøvde å hjelpe henne. Jeg gjorde alt jeg kunne, sier jentas far Armando Hernandez til lokale WWJ-AM.

Da han kom frem til sin ni år datter etter at hun hadde blitt angrepet av tre hunder mens hun syklet rundt i sitt eget nabolag i Detroit, var hun allerede svært skadet.

Amerikanske medier har snakket med flere naboer som sier de desperat prøvde å hjelpe henne unna de aggressive hundene.

– Jeg så tre hunder på toppen av en lite jente. Så jeg løp bort, plukket opp en murstein og kastet den rett på hundene, sier Edward Cruz til kanalen WDIV, som CNN samarbeider med.

Etterpå, mens medisinsk personell prøvde å redde niåringen, ble den ene hunden skutt og drept av en tilskuer.

Emma Hernandez døde senere på sykehuset.

Erklærer seg ikke skyldig

Nå er hundenes eier tiltalt for både drap og uaktsomt drap, i tillegg til for å ha hatt farlige dyr som har forårsaket noens død, skriver nyhetsbyrået AP. De tre hundene er av rasen pitbull, eller en blandingsrase med pitbull.

Eieren erklærte seg i et fengslingsmøte torsdag ikke skyldig. Advokaten hans Emmett Greenwood sier at eieren prøvde å få dem unna jenta, og at han ikke har kriminelt rulleblad.

Sier han kranglet med eieren

Påtalemyndigheten mener imidlertid at han visste at hundene var aggressive. En av dem skal for eksempel nylig ha tatt livet av flere små valper hjemme hos ham.

De mener at eieren må ha latt hundene gå løse i bakgården mens han selv gikk i butikken, og ifølge etterforskerne var gjerdet skadet og usikret. I tillegg skal en garasjedør som ledet ut i bakgaten hvor Emma ble angrepet ha stått åpen.

– Det er på tide at Detroit setter søkelyset på eierne av disse farlige dyrene, sier aktor Kym Worthy.

Jentas far Armando Hernandez sier til AP at hundeeieren bor like ved familien, og at han for ikke lenge siden hadde en krangel med naboen fordi han mente hundene ikke var tilstrekkelig inngjerdet.

De to gjenlevende hundene vil trolig bli avlivet, skriver AP.

Publisert: 23.08.19 kl. 04:24

