BEKYMRET: FNs generalsekretær António Guterres er bekymret over hendelsene Omanbukta. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Guterres advarer mot konfrontasjon i Gulfen

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer hendelsene i Omanbukta og sier at verden ikke har råd til større konfrontasjoner i området.

– Det er med dyp bekymring jeg har registrert morgenens sikkerhetshendelse i Hormuzstredet. Jeg fordømmer på det sterkeste ethvert angrep mot sivile fartøy, sier Guterres.

– De faktiske forhold må på bordet og det må klargjøres hvem som står bak. Om det er noe verden ikke har råd til, så er det en større konfrontasjon i Gulfregionen, sier han.

Uttalelsen kom i etterkant av de angivelige angrepene mot de to tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous i Omanbukta. Det er foreløpig ikke kjent hva eller hvem som forårsaket eksplosjonene.

I BRANN: Oljetankeren «Front Altair» i full fyr i Omanbukta i morgentimene torsdag. Foto: STRINGER / ISNA NEWS AGENCY

Front Altair eies av John Fredriksens Bermuda-registrerte rederi Frontline. Norskfødte Fredriksen er selv kypriotisk statsborger.

Mannskapet om bord besto av elleve russere, en georgier og elleve filippinere. De er fraktet til en lokal, iransk havn.

I sin uttalelse tar Guterres sterk avstand og fordømmer det han omtaler som «sikkerhetshendelser» i et farvann som er viktig for transport av olje.

Hendelsene kommer kun to måneder etter at fire tankskip ble utsatt for sabotasje i det samme området.

FØRSTE SATELITTBILDE: Dette satelittbilde ble tatt klokken 08.46 norsk tid tordag og skal være det første tilgjengelige satelittbilde fra hendelsen. Foto: Copernicus Sentinel data (2019)/ESA/Produced and analysed by KSAT

Ifølge NTB skal også FNs sikkerhetsråd diskutere hendelsen og utviklingen i området bak lukkede dører torsdag. Dette blir gjort etter henstilling fra USA, opplyser FN-diplomater.

De angivelige angrepene kommer i en turbulent periode mellom Iran og USA.

Til BBC sier en offisiell talsperson for Iran at «Iran ikke har noe å gjøre med hendelsen».

– Noen prøver å skade forholdet mellom Iran og det internasjonale samfunnet, sa talspersonen.

Ifølge en reporter for Bloomberg, uttalte pressesekretær Sarah Huckabee Sanders tidligere torsdag at USA var «klar over rapportene om angrep på skip i Gulfen». Og la til at USA bisto i arbeidet.

Ifølge BBC har en offisiell talsperson for USA uttalta at de vil kunne finne nok vrakrester i området til å kunne «legge frem solide beviser for å spore dem tilbake til kilden».

Publisert: 13.06.19 kl. 20:10