ØNSKER LOKALE GJESTER: Arrangørene av AfroFuture Fest mener festivaler ikke får med lokale personer på arrangementene sine på grunn av økonomi. Derfor tilbyr de billigere billetter til fargede.

Fargede personer får halv pris på amerikansk festival

AfroFuture Fest har fått hard medfart etter det ble kjent at de krever dobbel pris for hvite personer. Selv forklarer de at det er for hjelpe de som er marginalisert.

Det skriver Sky News om festivalen som finner sted 3. og 4. august i Detroit.

– Vår billett-struktur var bygget for å sikre at de mest marginaliserte samfunnene (fargede personer) får en rettferdig sjanse til å nyte arrangementer i sitt eget samfunn (Svarte Detroit), skriver de på sine billettsider.

Videre skriver de at festivalbilletter i områder med mange fargede mennesker ofte går til folk fra andre steder på grunn av økonomi.

– Dette gjør at uforholdsmessig mange svarte og brune personer ikke kan nyte underholdning i sine egne samfunn, skriver de.

«POC», som står for «person of colour», er egne billetter de selger til fargede. De første POC-billettene gikk for 10 dollar, mens «non-POC» ble solgt til 20 dollar. Senere har prisene doblet seg, men fortsatt er altså billettene dobbelt så dyre for hvite personer.

I tillegg har noen billetter for fargede personer vært gratis.

Dette har vekket harme. Tiny Jag, en rapper som skulle opptre på festivalen, har nå trukket seg.

– Jeg ble umiddelbart opprørt bare fordi jeg er «biracial». Jeg har familiemedlemmer som ville, under slike omstendigheter, blitt utsatt for noe jeg aldri ville dem skulle være i, sier hun til Detroit Metro Times.

Jag mener det ikke er fremtidsrettet eller løsningorientert.

– Det ser nesten ut som det er gjort ut av ondskap, og med ondskap kommer hat, og det er ikke opplagt at det kommer er en god retning for oss hvis vi ser etter positive endringer, forklarer hun.

