INNLAGT: Her ligger lille Nea på sykehuset etter ulykken på lekeplassen. Foto: Privat

Fireåring mistet fingeren etter ulykke på lekeplass i Sverige

Nea (4) mistet fingeren i en sklieulykke i Lund i Sverige. Nå mistenker kommunen at sklien kan ha blitt tuklet med.

Tor-Erling Thømt Ruud

Live Vedeler Nilsen

Nea skulle bare ta en siste tur på sklien med pappa Mattias på lekeplassen i Lund i Sverige da uhellet skjedde. Fireåringen satte fast pekefingeren i en sprekk mellom sklien og kanten, og mistet fingeren.

– Sklien er bred, så jeg og Nea prøvde den sammen. Da jeg merket at Nea mistet balansen på den ene siden, forstod jeg at det hadde skjedd noe, sier Mattias Ohlsson til svenske Aftonbladet.

– Jeg tok av meg t-skjorten og la den som trykkforbinding mens jeg ropte til samboeren min. Jeg snakket engelsk så Nea ikke skulle bli redd.

Fireåringen ble fraktet i ambulanse til sykehuset i Lund, og derfra videre til Malmö. Der har Nea blitt operert, men det er usikkert om legene lyktes i å redde fingeren.

– Nea har fortsatt vondt og hun har gips på hånden nå. Vi vet ikke ennå om fingeren klarer seg. Legene opplyste at det er 30 prosent sjanse for at det går bra, sier faren Mattias, som forteller at Nea sover når VG snakker med ham lørdag kveld.

De har kommet hjem fra sykehus, men må tilbake mandag.

– Da ulykken skjedde ga vi fingeren til ambulansepersonellet, som tok den med til sykehuset i Lund. Men så ble Nea flyttet til sykehuset i Malmö og da måtte vi kjøre med fingeren i en pakke i egen bil ned til Malmö.

Her er sklien hvor Nea (4 mistet fingeren.

– Ødelagt sommeren

Foreldrene har nå opprettet en Facebook-side for mennesker som vil støtte lille Nea. De forteller at sommeren nå stort sett er ødelagt for datteren.

– Det er så mye hun har gledet seg til som hun ikke kommer til å kunne gjøre nå. Hun kommer ikke til å kunne bade, spille fotball eller stå på rulleskøyter, som hun nettopp har lært seg.

Pappa Mattias forteller at Nea er urolig.

– Vi har jo måttet fortelle henne at det er en fare for at hun mister fingeren. Det er hun urolig for, sier han til VG.

Mistenker sabotasje

FAMILIEN: Nea sammen med far Mattias og mor Karima. Foto: Privat

Den farlige sprekken har oppstått fordi flere skruer mangler på sklien. Nå mistenker kommunen at noen med vilje kan ha tatt ut skruene fra lekeapparatet.

– Enten så er det belastningen fra lekende barn som har gjort at de har løsnet, eller så har noen skrudd dem løs. Våre håndverkere skal se på det så vi kan få klarhet i hva som har skjedd, sier Lars Brobeck, parkinspektør i Lund kommune, til den svenske avisen.

– Det som er mystisk er at det er uvanlig mange skruer som har løsnet på samme linje. Det var heller ingen skruer som lå på bakken, men de kan jo ha blitt ryddet bort.

Familien skal treffe representanter fra kommunen for å diskutere hendelsen. De planlegger også å anmelde forholdet til politiet.

– Vi går ut med denne historien fordi vi mener at kommuner og de som eier eiendommer må sørge for at lekeplassene ikke er farlige for flere barn, sier pappa Mattias til VG.

Publisert: 07.07.19 kl. 00:01