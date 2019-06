Sikkerhetsrådgiver John Bolton under et møte mellom president Donald Trump og Canadas statsminister Justin Trudeau i Det hvite hus torsdag. I forkant av møtet skal USAs regjering ha sittet i intense diskusjoner hvor de vurderte et mulig militært angrep på iranske radarstasjoner og rakettbatterier. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Bolton: – Iran må ikke feiltolke USAs klokskap som svakhet

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton advarer Iran mot å feiltolke USAs forsiktighet som svakhet.

Under et besøk i Israel søndag understreket Bolton at det amerikanske militæret er klar til å gå til aksjon hvis det blir nødvendig.

– Verken Iran eller noen andre fiendtlige aktører bør feiltolke USAs klokskap og forsiktighet som svakhet, sa sikkerhetsrådgiveren.

USAs president Donald Trump har fortalt at han torsdag var nær ved å iverksette et militært angrep på Iran etter at iranerne hadde skutt ned en amerikansk drone. Angrepet, som ville vært rettet mot iranske radarstasjoner og rakettbatterier, ble angivelig avlyst av Trump i siste øyeblikk.

Beslutningen var neppe i tråd med rådene fra Bolton, som lenge har ivret for at USA må angripe Iran militært for å fjerne Irans ledere fra makten. I 2015 skrev Bolton en kronikk i New York Times med oppfordringen «bomb Iran».

Ifølge amerikanske medier argumenterte Bolton for å gå hardt til verks mot Iran under intense diskusjoner i Det hvite hus torsdag før Trump besluttet å droppe det planlagte angrepet.

I Midtøsten er Israel en av Irans bitreste fiender. Også det sunni-islamistiske regimet i Saudi-Arabia har et svært dårlig forhold til sjiamuslimske Iran.

Publisert: 23.06.19 kl. 12:13