VITNET: Yazmin Juarez fra Guatemala under høringen i den amerikanske kongressen, der hun vitnet om datterens død. Foto: SCANPIX

Datteren syk i grenseleir i USA: Døde fra drøm om liv i trygghet

Drømmene brast for Yazmin Juarez, da datteren døde etter å ha blitt syk i en migrantleir i Texas. Onsdag vitnet kvinnen i den amerikanske kongressen.

– Min vakre datter er borte, men jeg håper hennes historie får USAs regjering til å opptre slik at ikke flere barn dør av vanskjøtsel og feilbehandling, uttalte Yazmin Juarez til kongressrepresentantene i Washington D.C., ifølge ABC News.

«Barn i bur: Inhuman behandling på grensen» var tema for høringen. Demokratene i Representantenes Hus gransker Trump-administrasjonens grensepolitikk og den omstridte behandlingen av migranter i regjeringens varetekt.

DØDE: Yazmin Juarez og datteren, før 19 måneder gamle Mariee døde av en lungeinfeksjon i mai i fjor. Foto: SCANPIX

Mens hun var internert i Dilley i Texas, tok kvinnen fra Guatemala datteren Mariee til helseklinikken. Etter at de to ble løslatt, forverret jentas helsetilstand seg.

Døde av lungeinfeksjon

På sykehus i New Jersey ble Mariee diagnostisert med en alvorlig virusinfeksjon i lungene. Hun døde seks uker senere, 10. mai i fjor, bare 19 måneder gammel.

– Da jeg gikk ut av sykehuset den dagen, var alt jeg hadde med meg et stykke papir med Mariees håndavtrykk i rosa maling, sier Yazmin Juarez i følge ABC News.

Det var sykepleiernes gave til kvinnen på det som var morsdag i hennes hjemland.

LEIREN: Forvaringssenteret i Dilley i delstaten Texas, der lille Mariee ble syk og helsetilbudet angivelig sviktet. Foto: NTB SCANPIX

Juarez klandrer de medisinsk ansvarlige i grenseleiren for ikke å ha tolket symptomene rett og latt en infeksjon som kunne vært behandlet, bli dødelig.

Hun har saksøkt den amerikanske regjeringen etter dødsfallet.

– Vi reiste hjemmefra fordi vi fryktet for våre liv. Vi kom til USA hvor jeg håpet å skape et bedre, tryggere liv for oss. Slik ble det ikke, sa Juarez ifølge CNN.

I stedet så hun datteren dø.

Flere barn har dødd i migrantleirene langs grensen mot Mexico. Nær 12 000 mindreårige holdes i forvaring, ifølge det amerikanske helsedepartementet.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har granset 52 dødsfall siden 2010 og mener nesten halvparten skyldes mangelfullt helsetilbud i leirene.

Leger kaller leirene tortursentre

Leger og advokater bruker ord som tortursentre om overfylte og iskalde celler, der barna har for lite vann og mat og flere hundre kan dele et åpent toalett.

KRITISK: Kongressrepresentantn Alexandria Ocasio-Cortez under høringen om barna som holdes i bur på grensen. Foto: SCANPIX

Den demokratiske kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez sier at det er snakk om konsentrasjonsleirer. Historikere og holocaust-eksperter gir henne rett.

Juarez sier datteren var frisk, inntil de ble stuet inn i et rom med ti andre mødre og barn, hvor en gutt hostet og snørret. Snart hadde Mariee de samme symptomene.

Kvinnen sier hun tryglet om hjelp og at hun i blant fikk medisin, i blant ble avvist. Etter 20 døgn i forvaring ble de løslatt og sendt til bestemoren i New Jersey.

I juni prøvde 94 000 mennesker å krysse grensen til USA ulovlig. 132 000 kom i mai, mange tusen var enslige mindreårige, opplyser amerikanske myndigheter.

Antall migranter er gått drastisk ned, etter en avtale som USA har inngått med Mexico for at nabolandet i sør skal styrke sine anstrengelser for å stanse strømmen.

Publisert: 11.07.19 kl. 04:54